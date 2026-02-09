A- A+

Futebol Santa Cruz x Náutico será no Arruda, quarta, às 19h; Sport x Retrô será quinta, às 17h, nos Aflitos FPF divulgou na tarde desta segunda-feira (9) os horários, locais e datas dos confrontos pelas semifinais do Campeonato Pernambucano

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou as datas, locais e horários dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano 2026. Os confrontos acontecerão nesta semana, diferente do que queriam Santa Cruz e Retrô, que tentavam o adiamento da rodada.







A semifinal entre Santa Cruz e Náutico será nesta quarta-feira (11), às 19h, no Arruda. O jogo será de portões fechados, já que o Tricolor está impossibilitado de receber público no estádio por conta da ausência de laudos de liberação dos órgãos de segurança. Já o duelo entre Sport e Retrô será nesta quinta-feira (12), às 17h, nos Aflitos.

Com a tabela definida, a FPF considerou o posicionamento de Sport e Náutico, que foram contra o pedido de adiamento por parte do Santa Cruz, que usou o argumento da impossibilidade de mandar a partida na Arena de Pernambuco como justificativa para levar o Clássico das Emoções para a próxima semana - período que o estádio de São Lourenço da Mata estará apto a receber o jogo.



O Santa, aliás, entrou com um pedido de adiamento do confronto, em documento assinado pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues. A FPF, no entanto, manteve a decisão de realizar o jogo na data previamente programada.

