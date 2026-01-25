A- A+

Futebol Expulsões e goleada no Clássico das Emoções: Náutico aplica 4x0 no Santa Cruz, na Arena Com resultado, Timbu se classificou antecipadamente para as semifinais do Campeonato Pernambucano

Por contextos distintos, o Náutico entrou como favorito nos dois clássicos que disputou. Em ambos, ratificou o prognóstico, goleando os rivais. Neste domingo (25), o Timbu derrotou o Santa Cruz por 4x0, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Com o resultado, os alvirrubros, líderes do torneio, conquistaram antecipadamente a vaga nas semifinais do torneio.





O jogo



O técnico Marcelo Cabo adotou uma postura diferente no Santa para o clássico, com uma linha de cinco defensores. A proposta era aproveitar os lançamentos longos para pegar a defesa alvirrubra desprevenida. Aos 17, a estratégia quase resultou em gol. Renato cruzou e Quirino finalizou fraco para a defesa de Muriel.

Aos 30, finalmente a interação entre Vinícius e Dodô funcionou. O atacante achou o camisa 10 dentro da área, que finalizou rasteiro para boa defesa de Rokenedy. Minutos depois, o meia protagonizou um lance no mínimo curioso. Ao subir em cima da bola, o jogador teve a “firula” punida com um cartão amarelo.

O Santa vinha assustando os visitantes, mas foi para o intervalo com duas dores de cabeça. A primeira por culpa de Dodô. O meia alvirrubro cobrou falta com efeito, Rokenedy não teve reação e a bola tocou na trave antes de entrar. A derrota parcial já era um prejuízo enorme, mas piorou nos acréscimos quando Matheus Vinícius deu uma cotovelada em Junior Todinho e foi expulso.



A tarefa de empatar e tentar virar o jogo com menos um campo e perdendo por 1x0 era difícil. Piorou aos oito minutos. Todinho, livre na área, perdeu uma grande chance, mas, na sequência do lance, Vinícius bateu colocado para fazer 2x0.



Sem diminuir o ritmo, o Náutico chegou rapidamente ao terceiro gol. Dodô recebeu pela direita e cruzou rasteiro. A bola passou por Paulo Sérgio, mas Vinícius estava atento para balançar as redes novamente. Na comemoração, diversos copos de plástico e outros objetos foram atirados pelos tricolores.



A boa vantagem fez Hélio rodar o elenco. Tirou nomes como Paulo Sérgio e Igor Fernandes para colocar Índio e Felipe Saraiva. No Santa, tentando ao menos um gol para recuperar a confiança em uma reação, entraram atletas como Willian Júnior e Rodrigues.

Aos 28, o Santa conseguiu equilibrar ao menos a quantidade de atletas em cada lado. Dodô tentou uma bicicleta e acertou o pescoço do jogador do Santa, levando vermelho direto.



Igualdade nos jogadores, mas não no futebol. Mesmo sem a intensidade de antes, o Náutico chegou ao quarto gol. Yuri cobrou escanteio e Todinho, de cabeça, fez 4x0 na Arena, decretando mais uma goleada do Timbu em clássicos.



Ficha técnica

Santa Cruz 0

Rokenedy; Israel (Vini Hora), Eurico, Ianson, Matheus Vinícius e Alex Ruan (Rodrigues); Wagner Balotelli (Gabriel Galhardo), Pedro Favela e Patrick Allan (Willian Júnior); Renato (Pedro Costa) e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

Náutico 4

Muriel; Arnaldo (Auremir), Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes (Índio) e Yuri; Samuel, Wenderson (Luiz Felipe) e Dodô; Junior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio (Felipe Saraiva). Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Rodrigo Pereira. Assistentes: Karla Santana e Fernando Antônio

VAR: Gilberto Castro Jr.

Gols: Dodô (aos 38 do 1ºT), Vinícius (aos 8 e 14 do 2ºT) e Junior Todinho (aos 31 do 2ºT)

Cartões amarelos: Mateus Silva, Dodô, Junior Todinho (N); Balotelli (S)

Cartão vermelho: Matheus Vinícius (S); Dodô (N)

Público: 13.232 torcedores

Renda: R$ 388.740,00

