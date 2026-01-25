Dom, 25 de Janeiro

Futebol

Expulsões e goleada no Clássico das Emoções: Náutico aplica 4x0 no Santa Cruz, na Arena

Com resultado, Timbu se classificou antecipadamente para as semifinais do Campeonato Pernambucano

Náutico celebra goleada no Clássico das EmoçõesNáutico celebra goleada no Clássico das Emoções - Foto: Rafael Vieira/CNC

Por contextos distintos, o Náutico entrou como favorito nos dois clássicos que disputou. Em ambos, ratificou o prognóstico, goleando os rivais. Neste domingo (25), o Timbu derrotou o Santa Cruz por 4x0, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Com o resultado, os alvirrubros, líderes do torneio, conquistaram antecipadamente a vaga nas semifinais do torneio.

 

O jogo

O técnico Marcelo Cabo adotou uma postura diferente no Santa para o clássico, com uma linha de cinco defensores. A proposta era aproveitar os lançamentos longos para pegar a defesa alvirrubra desprevenida. Aos 17, a estratégia quase resultou em gol. Renato cruzou e Quirino finalizou fraco para a defesa de Muriel.

Aos 30, finalmente a interação entre Vinícius e Dodô funcionou. O atacante achou o camisa 10 dentro da área, que finalizou rasteiro para boa defesa de Rokenedy. Minutos depois, o meia protagonizou um lance no mínimo curioso. Ao subir em cima da bola, o jogador teve a “firula” punida com um cartão amarelo.

O Santa vinha assustando os visitantes, mas foi para o intervalo com duas dores de cabeça. A primeira por culpa de Dodô. O meia alvirrubro cobrou falta com efeito, Rokenedy não teve reação e a bola tocou na trave antes de entrar. A derrota parcial já era um prejuízo enorme, mas piorou nos acréscimos quando Matheus Vinícius deu uma cotovelada em Junior Todinho e foi expulso. 

A tarefa de empatar e tentar virar o jogo com menos um campo e perdendo por 1x0 era difícil. Piorou aos oito minutos. Todinho, livre na área, perdeu uma grande chance, mas, na sequência do lance, Vinícius bateu colocado para fazer 2x0.

Sem diminuir o ritmo, o Náutico chegou rapidamente ao terceiro gol. Dodô recebeu pela direita e cruzou rasteiro. A bola passou por Paulo Sérgio, mas Vinícius estava atento para balançar as redes novamente. Na comemoração, diversos copos de plástico e outros objetos foram atirados pelos tricolores.

A boa vantagem fez Hélio rodar o elenco. Tirou nomes como Paulo Sérgio e Igor Fernandes para colocar Índio e Felipe Saraiva. No Santa, tentando ao menos um gol para recuperar a confiança em uma reação, entraram atletas como Willian Júnior e Rodrigues.

Aos 28, o Santa conseguiu equilibrar ao menos a quantidade de atletas em cada lado. Dodô tentou uma bicicleta e acertou o pescoço do jogador do Santa, levando vermelho direto. 

Igualdade nos jogadores, mas não no futebol. Mesmo sem a intensidade de antes, o Náutico chegou ao quarto gol. Yuri cobrou escanteio e Todinho, de cabeça, fez 4x0 na Arena, decretando mais uma goleada do Timbu em clássicos.
 

Ficha técnica

Santa Cruz 0

Rokenedy; Israel (Vini Hora), Eurico, Ianson, Matheus Vinícius e Alex Ruan (Rodrigues); Wagner Balotelli (Gabriel Galhardo), Pedro Favela e Patrick Allan (Willian Júnior); Renato (Pedro Costa) e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.  

Náutico 4

Muriel; Arnaldo (Auremir), Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes (Índio) e Yuri; Samuel, Wenderson (Luiz Felipe) e Dodô; Junior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio (Felipe Saraiva). Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
Árbitro: Rodrigo Pereira. Assistentes: Karla Santana e Fernando Antônio
VAR: Gilberto Castro Jr.
Gols: Dodô (aos 38 do 1ºT), Vinícius (aos 8 e 14 do 2ºT) e Junior Todinho (aos 31 do 2ºT)
Cartões amarelos: Mateus Silva, Dodô, Junior Todinho (N); Balotelli (S)
Cartão vermelho: Matheus Vinícius (S); Dodô (N)
Público: 13.232 torcedores
Renda: R$ 388.740,00

 

