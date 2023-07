A- A+

Futebol Santa Cruz x Potiguar: veja escalações e onde assistir Tricolor é o quinto colocado do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, enquanto o adversário está em terceiro, com 21

Dia D na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (16), o Santa Cruz recebe o Potiguar, no Arruda, pelo Grupo 3 da competição. O Tricolor é o quinto colocado da chave, com 19 pontos, enquanto o adversário está em terceiro, com 21.

Cenários da rodada

A depender da conclusão da rodada, o Santa Cruz, hoje em quinto, com 19, pode tanto terminar em segundo como ser eliminado precocemente. O pior panorama começa com uma derrota para o Potiguar, em terceiro, com 21.

Para complicar ainda mais, se o Nacional vencer o Iguatu, no José Cavalcanti, vai aos 23 pontos, pegando a terceira posição. Somado a isso, caso o Pacajus vença o Sousa, no Ronaldão, os cearenses ficarão em primeiro, com 24, e os paraibanos em quarto, com 22. Combinação mortal.

Dessa forma, mesmo o Santa vencendo o Iguatu, na rodada final, no Morenão, o clube somente empataria em pontos com o Sousa, mas ainda ficaria atrás por conta do número de vitórias (terminaria 7x6 para o adversário), não tendo chances de chegar ao G4.

Caso o Santa vença o Potiguar, pode ficar em segundo, com 22 pontos, atrás apenas do Sousa - isso se o Dino vencer o Pacajus. Para ajudar ainda mais a Cobra Coral, a torcida é para Globo e Iguatu ganharem os respectivos duelos perante Campinense e Nacional. Assim, o Tricolor chegaria à última rodada podendo até perder que mesmo assim avançaria para a segunda fase, terminando em terceiro ou quarto a depender das demais combinações.

Onde assistir?

O confronto entre Santa Cruz e Potiguar será transmitido pelo F.Sports TV

Prováveis escalações

Santa Cruz

Michael, Rhuan Rodrigues, Yan Oliveira, Eduardo Guedes e Ítalo Silva; Wagninho, Ítalo Henrique e Chiquinho; Lucas Silva, Iago Silva e Pipico. Técnico: Evaristo Piza

Potiguar

Diego Almeida, Lucas Serafini, Victor Souza, Anderson Júnior e Izaldo; Giovanni, Romeu e Wilson ; Caíque Valdívida, Michel Potiguar e Vitinho. Técnico: Márcio Mossoró

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR). Victor Matheus de Lavor Paes Barreto e Bruno Cesar Chaves Vieira (ambos de PE)

