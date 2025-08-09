A- A+

Futebol Santa Cruz x Sergipe: confira escalações e onde assistir Confronto, que será disputado na Arena de Pernambuco, é válido pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro

Quando o árbitro decretar o apito final do jogo entre Santa Cruz e Sergipe, neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, pela volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o torcedor coral espera não dizer adeus à competição.

Esse é um desejo a ser adiado por mais algumas semanas, quando a despedida for por vontade própria e para subir um degrau na divisão nacional. Para isso, o Tricolor precisa provar que a força das arquibancadas será proporcional ao desempenho em campo.

Aproximadamente 40 mil torcedores são aguardados para o confronto. Para deixar a massa coral feliz, o Santa Cruz precisa vencer por dois gols de diferença, avançando de forma direta para as oitavas de final.

Isso porque, na ida, o time perdeu por 2x1 para o Sergipe, no Batistão. Se ganhar por uma margem mínima, o confronto vai para as penalidades. Qualquer outro resultado elimina os pernambucanos.



Preparação

Para o confronto, o Santa Cruz terá o retorno do meia Renato, que cumpriu suspensão automática, e do lateral-direito Toty, recuperado de lesão. Além disso, o atacante Ariel se recuperou de dores musculares e também se colocou à disposição para o confronto. A escalação da equipe, porém, não foi divulgada pelo técnico Marcelo Cabo. O que não está mantido em segredo é qual postura o Tricolor precisa ter para sair da Arena classificado.

"Primeiro passo é não tomar o 3x1. Segundo passo é empatar o jogo. Terceiro passo é virar. Contextualizei essa partida como se tivessemos no intervalo de um jogo. Um mata-mata de 180 minutos. Precisamos ser contundentes, impositivos dentro de casa. Tenho oito jogos (como mandante), com seis vitórias, um empate e uma derrota, sendo essa com um a menos. Nosso saldo é positivo em casa e queremos levar isso para o jogo", afirmou o treinador, não escondendo a ansiedade para o duelo.

"Esse jogo é a razão da minha insônia semanal. Eu tenho acordado muito antes do que eu acordo normalmente. Eu já comecei a vivenciar esse jogo. Não adianta mudar a peça, mudar o sistema, se a gente não mudar a atitude. Nosso torcedor pode ter certeza que vão ver o Santa com uma atitude diferente. Sei que, se não buscar o objetivo no sábado, o ano acaba. Mas o ano não vai acabar. Vamos reverter esse quadro. Sabemos o tamanho da responsabilidade, mas estamos convictos do que a gente trabalhou durante a semana", frisou.

No gol, mesmo após a falha no duelo de ida, em Aracaju, Rokenedy deve ser mantido. Na frente, a esperança dos tricolores está no atacante Thiago Galhardo, autor de seis gols na Série D.

O histórico de confrontos entre os clubes é equilibrado. São nove vitórias para o Santa Cruz e oito para o Sergipe, além de quatro empates. Mas quando o recorte leva em consideração apenas os duelos no Recife, a vantagem coral é bem mais larga. São seis triunfos, três resultados de igualdade e apenas um tropeço, na Série D de 2009.

Central

No Barretão, em Sergipe, o Central visita o Lagarto. A Patativa venceu por 1x0 na ida, em Caruaru, e joga pelo empate para avançar de fase. Uma derrota simples levará o jogo para os pênaltis.

Ficha técnica

Santa Cruz

Rokenedy; Yuri Ferraz (Toty), Eurico Lima, Matheus Vinícius e Nathan; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Júnior; Thiaguinho, Geovany e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo

Sergipe

Alan Alves; Ronaldo, Mateus Henrique, Júnior Sergipano e PH; Pedro Santos, Iago Pereira e Rickelme; Felipe Pará, Matheus Sacramento e Mauro.Técnico: Dico Woolley

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA). Assistentes: Elson Araujo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (ambos do MA)

Transmissão: Metrópoles e TV Coral

