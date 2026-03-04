Santa Cruz x Sousa terá esquema especial de transporte nesta quinta-feira (05)
Duelo válido pela Copa do Brasil será realizado na Arena de Pernambuco
O confronto entre Santa Cruz x Sousa contará com todo um esquema especial de transporte público para atender à demanda. O duelo acontece nesta quinta-feira (05), na Arena de Pernambuco, a partir das 21h30.
Metrô
Por causa da partida, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) estenderá o horário de funcionamento do Ramal Camaragibe, em que embarques e desembarques, na Estação Cosme e Damião, poderão ser realizados até às 23h59. Após às 23h, apenas desembarques nas demais estações.
A Linha Sul e o Ramal Jaboatão, manterão a operação padrão, com encerramento das atividades e fechamento dos portões impreterivelmente às 23h.
Ônibus
O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) informou que colocará a linha especial 'Cosme e Damião/Arena' operando a partir das 19h30. A CTM também garante que a linha poderá ser reforçada para facilitar a circulação dos torcedores.
Tarifa e forma de pagamento
Tarifa: R$ 4,50 (Tarifa A)
Pagamento: dinheiro e todos os cartões VEM
Sistema especial: haverá distribuição de pulseiras para controle de acesso
Importante: por se tratar de serviço especial, não haverá gratuidades nem abatimentos tarifários