Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Brasileiro

Santa Cruz x Sousa terá esquema especial de transporte nesta quinta-feira (05)

Duelo válido pela Copa do Brasil será realizado na Arena de Pernambuco

Reportar Erro
A linha 047 TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 19h30A linha 047 TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 19h30 - Foto: Divulgação

O confronto entre Santa Cruz x Sousa contará com todo um esquema especial de transporte público para atender à demanda. O duelo acontece nesta quinta-feira (05), na Arena de Pernambuco, a partir das 21h30. 

Metrô
Por causa da partida, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) estenderá o horário de funcionamento do Ramal Camaragibe, em que embarques e desembarques, na Estação Cosme e Damião, poderão ser realizados até às 23h59. Após às 23h, apenas desembarques nas demais estações. 

A Linha Sul e o Ramal Jaboatão, manterão a operação padrão, com encerramento das atividades e fechamento dos portões impreterivelmente às 23h. 

Leia também

• Santa Cruz: Gabriel Souza destaca flexibilidade tática de Claudinei Oliveira

• Santa Cruz: João Pedro rescinde empréstimo com Brusque e novo destino pode ser o ABC

• Santa Cruz: Marquinhos é regularizado e poderá estrear na Copa do Brasil


Ônibus
O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) informou que colocará a linha especial 'Cosme e Damião/Arena' operando a partir das 19h30. A CTM também garante que a linha poderá ser reforçada para facilitar a circulação dos torcedores. 

Tarifa e forma de pagamento

Tarifa: R$ 4,50 (Tarifa A)

Pagamento: dinheiro e todos os cartões VEM

Sistema especial: haverá distribuição de pulseiras para controle de acesso

Importante: por se tratar de serviço especial, não haverá gratuidades nem abatimentos tarifários


 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter