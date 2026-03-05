A- A+

Copa do Brasil Santa Cruz x Sousa: saiba onde assistir e confira escalações do duelo da Copa do Brasil Em caso de empate, a vaga na terceira fase será definida nos pênaltis

O Santa Cruz chegou ao momento em que precisa apresentar respostas para o restante da temporada. A primeira oportunidade para essa recuperação será nesta quinta-feira (5), na Arena de Pernambuco, em duelo contra o Sousa-PB, pela segunda fase da Copa do Brasil, às 21h30.

Para produzir essa virada de chave, a Cobra Coral terá uma série de estreias, dentro e fora de campo. Na área técnica, Claudinei Oliveira terá a oportunidade de comandar e escalar os 11 titulares. Dentro de campo, Eron e Marquinhos podem ser novidades no setor ofensivo.

Já nos bastidores, Alex Brasil e Moisés Von Ahn, novo executivo e gerente de futebol, respectivamente, seguem em busca de organizar o departamento em uma gestão mais profissional e dentro da atual realidade do clube, enquanto não vira SAF.

Mudança

Goleiro titular do Santa Cruz no jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Náutico, Gabriel Souza parece ter conquistado a titularidade e falou sobre a importância do momento.

“A gente precisa virar a chave, amanhã será um jogo de ‘mata’, sem margens de erro, não tem jogo de volta, sabemos a importância do jogo e provar para a torcida que vamos ter um ano melhor, mostrar que o tempo ruim ficou para trás”, começou Gabriel.

Contratado em 2026, Gabriel Souza fez apenas um jogo com a camisa do Santa Cruz, o jogo de volta contra o Náutico na semi do Pernambucano - Foto: Rafael Melo/FPF

Pedindo o apoio do torcedor durante os 90 minutos, o arqueiro tricolor lembrou que o confronto será só de ida, sem tempo para erros, prevendo que a partida poderá ser um novo marco para o clube.

“Estamos em casa com o apoio do nosso torcedor, contamos com a presença deles, para marcarmos essa nova era do Santa Cruz, com novo treinador e nova diretoria”, concluiu o goleiro coral.

Adversário

Semifinalista no Campeonato Paraibano, o Sousa não chega com um retrospecto positivo como visitante em 2026. Em quatro partidas fora dos seus domínios, soma três empates - resultado que forçaria uma disputa de pênaltis - e uma derrota.

O Dinossauro do Sertão paraibano virá com alguns conhecidos do futebol pernambucano. Ex-goleiro do Santa Cruz em 2025, Moisés é titular do Dino. Outro nome reconhecido é o do centroavante Bambam, que defendia o Decisão no Estadual e foi adversário tricolor recentemente.

Quem enfrentará Santa ou Sousa na terceira fase já está definido. Na última terça-feira (3), o CRB goleou o Porto-BA pelo placar de 6x0 no Rei Pelé. O confronto já será na próxima semana.



Santa Cruz x Sousa - prováveis escalações:



Santa Cruz: Gabriel Souza; Israel, Eurico, William Alves e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Patrick Allan e Willian Jr.; Quirino (Eron) e Vitinho (Marquinhos). Técnico: Claudinei Oliveira.

Sousa: Moisés; Iran, Yan Cristian, Marcelo Duarte e Gilmar Lourenço; Hebert, Diego Viana e Felipe Jacaré; Aslen Kevin (Mateuzinho), Kiko (Veraldo) e Bambam. Técnico: Alessandro Telles.

Horário: 21h30

Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

Assistentes: Jeydson Mandu e Jhon Gleyson (ambos MA)

Transmissão: Amazon Prime



