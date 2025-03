A- A+

Segurança Santa Cruz x Sport: Polícia Militar de Pernambuco divulga esquema de segurança; veja Além da PMPE, a CTTU também informou onde haverá bloqueios no entorno do Arruda

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) divulgou, nesta sexta-feira (14), o esquema de segurança do Clássico das Multidões, entre Santa Cruz e Sport, deste sábado (15), pelo confronto de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, às 16h30, no Estádio do Arruda.

Ao todo, 874 policiais farão parte do efetivo. São nove a mais do que o disponibilizado para a partida da última semana, na Ilha do Retiro. Quase 26 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o duelo.

Sob o comando do 11º BPM, a área interna, externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de policiais militares de unidades de áreas e especializadas, além da seção de inteligência da PMPE e do GTA, que contará com duas aeronaves realizando o patrulhamento da área.

Ainda de acordo com a PMPE, as estações do metrô e terminais integrados de passageiros contarão com guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos.

Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional.

Trânsito

Visando o clássico deste sábado, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) elaborou uma esquema especial de trânsito. As operações terão início às 13h e terão 18 agentes de trânsito, dispostos em pontos fixos ou em motos e viaturas. A ação deve durar até às 19h30.

Conforme o divulgado pela CTTU, as principais vias de acesso do Arruda serão interditadas: Rua das Moças e a Avenida Professor José dos Anjos, no trecho entre a Rua Petronila Botelho e a Avenida Beberibe.

Além disso, serão montados pontos de monitoramento nas vias do entorno da casa tricolor e, em caso de necessidade, outros bloqueios poderão ser realizados na região.

