Santa Cruz x Sport: confira prováveis escalações e saiba onde assistir

Santa Cruz e Sport escrevem o capítulo de número 570 dessa rivalidade centenária, a partir das 16h30, deste sábado (01), no Arruda. Válido pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano, o Clássico das Multidões coloca frente a frente dois clubes, que por mais que vivam momentos distintos, prometem fazer um duelo de muita entrega e disputa.

Mandantes neste clássico, o Santa Cruz chega para partida no topo da tabela com dez pontos conquistados. Por sua vez, o Sport tem um ponto a menos, mas na 4ª colocação.

Antes da bola rolar, os bastidores do Clássico das Multidões foram agitados. Ainda rendendo as polêmicas de arbitragem da semana passada, os clubes optaram pela utilização de um quarteto de fora do quadro da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE).

Outra discussão ficou por conta dos ingressos. O Sport protestou com a carga limitada que recebeu, cerca de 1.400 entradas, e lamentou o descumprimento do Regulamento Geral da competição.



Santa Cruz

O Tricolor vem de vitória na última rodada contra o Retrô, conseguindo ‘dar uma resposta’ em meio daquela que é considerada sua sequência mais pesada de jogos no torneio. Essa sucessão de partidas importantes foi iniciada contra o Náutico, quando amargou uma derrota polêmica.

Encerrando esses duelos da mais alta prateleira, o jogo contra o Sport, além da própria rivalidade, tem outro componente importante, o tabu de quase cinco anos do Tricolor sem vencer seus maiores rivais. O último triunfo coral foi no Pernambucano de 2020 contra o próprio Leão.

Santa Cruz buscará utilizar a força coletiva para bater o Sport - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Por mais que o momento possa indicar um favoritismo para o time rubro-negro, pelo lado tricolor o clima também é de confiança no trabalho que vem sendo construído, como ressaltou o técnico Itamar Schülle.

“Clássico é clássico. Nós sabemos do adversário, das condições que eles possuem, do plantel, tudo isso. Nada se ganha antes do jogo, o resultado se constrói durante a partida. Valor aquisitivo não conta durante os 90 minutos, o importante é aquilo que cada um vai fazer, o grau de dedicação e concentração de cada atleta”, comentou.

Para essa partida, o Santa deve utilizar uma formação parecida como nos dois últimos jogos. Sem a utilização de um centroavante de ofício, Douglas Skilo e Thiaguinho devem fazer a dupla mais avançada. No meio, a ausência de Matheus Melo deve ser substituída por Israel, replicando o que fez nos Aflitos, uma dobra pelo lado do campo.

Sport

Pelo lado rubro-negro, como tem sido desde que o time principal começou a entrar em ação, o técnico Pepa, mais uma vez, deve optar por mesclar a equipe. O português tem priorizado a saúde física dos jogadores neste início de temporada. Algo visto com bons olhos pelo grupo de jogadores.

"Sabemos do desgaste. Serão três jogos em menos de uma semana, então a gente precisa colocar quem está melhor fisicamente a nível de cansaço. Às vezes temos que dosar essa minutagem. A preparação física e o treinador vão gerir isso da melhor forma possível", falou o zagueiro Chico.

Sport deve ter o zagueiro Chico como titular no Clássico das Multidões - Paulo Paiva/SCR

Assim, em meio ao rodízio, há a expectativa que dois recém-chegados atuem pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Regularizados ao longo da semana, o meia-atacante Rodrigo Atencio e o atacante Carlos Alberto ficam à disposição de Pepa para o jogo. A tendência, porém, é que a dupla inicie o clássico como opção no banco de reservas.

Para o clássico, ainda diante da escassez de volantes no elenco, Pepa deve acionar o jovem Zé Lucas na cabeça de área. Depois de atuar nos primeiros quatro jogos do Estadual, o prata da casa de 16 anos foi preservado contra o Jaguar por conta do acúmulo de amarelos. Quem também pode voltar à titularidade é Tití Ortiz. O argentino foi mais um a não ser utilizado no meio da semana.



Santa Cruz x Sport - Ficha Técnica



Santa Cruz: Rokenedy; Toty, William Alves, Matheus Vinícius e Rodrigues (Vinícius Silva); Wagner Balotelli, Lucas Siqueira, Israel e João Pedro; Thiaguinho e Douglas Skilo. Técnico: Itamar Schülle.

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere (Antônio Carlos), Chico e Dalbert; Zé Lucas, Fabricio Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima, Chrystian Barletta (Romarinho) e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Rafael da Silva Alves (ambos RS)

Transmissão: TV Globo



