Futebol Pernambucano Santa Cruz x Sport: confronto de volta contará com arbitragem de fora Jogo de volta da semifinal acontece neste domingo (16), às 16h, no Arruda

O jogo de volta entre Santa Cruz e Sport, na semifinal do Campeonato Pernambucano, deve ser conduzido com arbitragem de fora do Estado. O pedido deve ser oficializado pela equipe mandante muito em breve.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, confirmou que o clube solicitará o pedido. Pela decisão no arbitral do Campeonato Pernambucano, o clube mandante fica responsável por arcar com as despesas do quadro de árbitros, desde que ele seja de fora.



No confronto de ida, o Sport, mandante no último sábado (08), não fez questão da utilização da arbitragem de fora. Dessa forma, Rodrigo Pereira, Humberto Martins e Fernando Antônio comandaram o confronto na Ilha do Retiro.

Antes da bola rolar, o lado tricolor não viu com os bons olhos a arbitragem de Rodrigo, inclusive, com declarações de dirigentes antes do jogo. Após o jogo, foi a vez do lado rubro-negro reclamar da atuação dos árbitros durante os 90 minutos.

Rodrigo Pereira foi o responsável pela arbitragem no confronto de ida da semifinal do Pernambucano 2025, no Clássico das Multidões - Ricardo Fernades/Folha de Pernambuco

Cenário



Com o placar de 2x0 para o Sport na Ilha do Retiro, no próximo domingo (16), o Santa Cruz terá uma difícil missão. Para a Cobra Coral avançar, precisa de uma vitória por três gols de diferença. Um triunfo tricolor por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.

