ALTERAÇÃO Santa Cruz x Sport: FPF altera data e horário do Clássico das Multidões Marcado inicialmente para o próximo sábado (15), o jogo da volta da semifinal do Pernambucano agora será disputado no domingo (16)

O jogo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, entre Santa Cruz e Sport, teve sua data e horário alterados. Inicialmente marcada para o sábado (15), às 16h30, a partida agora será realizada no domingo (16), às 16h. O local do confronto permanece o mesmo: estádio do Arruda.

De acordo com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a mudança foi solicitada pela Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição.

Para o duelo, o Santa Cruz anunciou que 13 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A expectativa é de casa cheia, mesmo com o revés tricolor no jogo de ida.

No primeiro confronto, o Sport venceu por 2x0, na Ilha do Retiro, com gols de Gonçalo Paciência e João Silva. Para avançar diretamente à final, o Tricolor precisará reverter a desvantagem no Arruda.

