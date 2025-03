A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz x Sport: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Duelo acontece neste sábado (15), às 16h30, no Estádio do Arruda

Santa Cruz e Sport decidem no Estádio do Arruda, neste sábado (15), o primeiro finalista do Campeonato Pernambucano de 2025. Com a expectativa do melhor público do ano no Estado, tricolores e rubro-negros chegam para este duelo em situação opostas.

No Clássico das Multidões 572, que começa a partir das 16h30, o Leão começa o confronto com uma vantagem de dois gols, conquistados no confronto de ida. Dessa forma, apenas uma vitória por três gols de diferença classifica a Cobra Coral direto para final, sem precisar passar pelos pênaltis.

Equilíbrio

Apesar das brincadeiras, dessa vez o Santa Cruz precisará ter bastante paciência em campo, principalmente, para trabalhar o plano de jogo escolhido por Itamar Schülle.

Na última coletiva pré-jogo, o treinador tocou muito na tecla de entender o momento da partida e buscar equilíbrio entre se manter vivo na disputa e buscar o resultado necessário.

“Precisamos buscar a vitória da maneira que se conversou. Com aquilo que é necessário ser feito, evitando tomar gol. Creio que a equipe está preparada, mentalizamos e fizemos os treinamentos para essas situações”, iniciou.

João Pedro e Thiagunho devem ter papel fundamental para uma possível remontada do Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

“Será necessário equilíbrio. Vão ter momentos que, se o resultado não acontecer, vamos ter que nos expor, se arriscar. Por mais equilíbrio que se tenha, há momentos da necessidade da vitória e que precisaremos correr riscos”, declarou o comandate coral.

Justamente diante dessa necessidade de buscar o resultado necessário, é esperado dentro de campo uma versão mais ofensiva do time tricolor. Com a ausência de Toty, Israel recua para lateral, abrindo uma vaga para um ponta de origem, como Douglas Skilo. Outra mudança esperada é pela volta da utilização de um centroavante, e o nome de Eduardo Tanque ganha força.

Porém, sem dúvidas, a maior esperança do Santa hoje em dia é o ponta Thiaguinho, artilheiro do clube com quatro gols na Estadual. No duelo de ida, as principais oportunidades surgiram dos pés do camisa 17, que é a principal válvula de escape nas costas da defesa rubro-negra.

Prudência

Do lado rubro-negro, o discurso adotado é de que a vantagem construída na Ilha do Retiro não entra em campo. Desde o término do confronto de ida, o técnico Pepa e atletas do elenco têm tratado o compromisso na casa adversária com seriedade. No meio da semana, o volante colombiano Rivera chegou a falar que o duelo "está 0x0". Narrativa reforçada, às vésperas do jogo, pelo lateral-esquerdo Igor Cariús.

“É uma guerra. Clássico é foco total e a gente não vai enfrentar um jogo fácil. Passamos para alguns atletas a importância desse jogo, do que é esse clássico aqui para a gente, para o clube e para o nosso torcedor”, reforçou.

Sport ensaia discurso de entrar forte no Clássico das Multidões - Paulo Paiva/Sport

Nesta edição do Estadual, o Rubro-negro ainda não perdeu por dois gols de diferença na competição. Resultado necessário para o Tricolor levar o clássico para os pênaltis. O único revés do time de Pepa, neste ano, por essa margem de gols, foi na derrota para o Fortaleza, pelo Nordestão.

Sem perder há seis jogos na temporada, a expectativa é que o Sport entre em campo sem novidades entre os titulares no Arruda. Aliás, se isso acontecer, seria inédito em 2025. Nos 14 jogos disputados pelo time principal, em nenhum deles Pepa repetiu a formação de um compromisso para o outro.

Ficha técnica - Santa Cruz x Sport

Santa Cruz

Rokenedy; Israel, William Alves, Matheus Vinícis e Rodrigues (Vinícius Silva); Wagner Balotelli, Lucas Siqueira e João Pedro; Douglas Skilo, Thiaguinho e Eduardo Tanque (Vini Moura).

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Dalbert (Igor Cariús); Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Carlos Alberto e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira (ambos Fifa/RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: TV Globo e Canal GOAT.





Veja também