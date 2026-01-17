A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz x Vitória: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Duelo de tricolores acontece neste sábado (17), na Arena de Pernambuco, a partir das 17h

O Santa Cruz entra em campo pela terceira vez em sete dias. A nova prova de resistência coral será na Arena de Pernambuco, diante do Vitória, às 17h deste sábado (17), pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano.

O Tricolor do Arruda é o atual vice-líder da competição com quatro pontos somados. Por outro lado, o Tricolor das Tabocas tem apenas um ponto e é o sétimo, uma posição acima da lanterna e da degola.

A última partida foi bem desafiadora para a Cobra Coral, que empatou com o Maguary por 1x1 sob um sol escaldante em Bonito, no Agreste do estado. O goleiro Rokenedy foi o melhor jogador da partida e responsável direto pela manutenção do resultado.

Da mesma forma, o Taboquito teve que mostrar poder de reação e buscou o empate diante do Jaguar, num resultado que também acabou em 1x1, mas na Arena de Pernambuco.

Logo após o último confronto, o treinador Marcelo Cabo fez questão de alertar para a dura maratona de jogos e o pouco tempo de descanso do Santa, ressaltando que o time praticamente buscará melhorar dentro das próprias partidas.

Rodízio

Portanto, o comandante coral não descarta fazer mudanças no time titular, todas visando preservar as condições físicas dos atletas de possíveis desgastes e lesões.

“A gente tem essa situação de ter jogos a cada três dias, então, por exemplo, para esse jogo a gente vai priorizar a parte regenerativa, já que precisamos deixar o elenco mais saudável possível. Temos a possibilidade de fazer algumas mudanças, vão para o jogo aqueles que estiverem bem e sem risco de lesão”, revelou o treinador.

Marcelo Cabo admite que pode promover mudanças no time contra o Vitória - Foto: Rafael Melo/FPF

Ainda com o time em processo de construção da formação ideal, Cabo já apresenta algumas ideias definidas sobre o time titular. Único remanescente do atual quarteto ofensivo, o ponta Renato está despontando como um dos artilheiros do Campeonato Pernambucano, com dois gols, e a busca agora é por uma dupla no lado oposto do campo.

“A gente tem em tese três jogadores que já se estabeleceram dentro desse setor ofensivo: Renato, Quirino e Patrick Allan. Agora estamos oportunizando aquele lado direito, para ver quem fará o melhor encaixe com as demais peças”.

Adversário perigoso

Nas últimas dez partidas entre os clubes, o Santa Cruz venceu três duelos, enquanto o Vitória conseguiu quatro triunfos e outros três empates fecham o recorte. O último confronto ocorreu no Campeonato Pernambucano 2021, quando a Cobra Coral venceu por 2x0 com gols dos atacantes Pipico e Léo Gaúcho, no Estádio do Arruda.

Pedro Maycon, surge como destaque do Vitória no Campeonato Pernambucano - Foto: Rafael Melo/FPF

O Taboquito ainda não engrenou na temporada, mas possui nomes interessantes no elenco. A parceria com o Central rendeu os empréstimos de Diego Aragão, Hítalo e Elivelton, por exemplo. Já do América-PE, Pedro Maycon chega como artilheiro da edição passada e foi responsável por marcar o gol do Tricolor das Tabocas na rodada passada.

Ficha técnica

Santa Cruz: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey (Pedro Favela) e Patrick Allan; Robinho (Vitinho), Renato e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo

Vitória: Felipe Carneiro; Guilherme Lucena, Léo Gaúcho, Hítalo e Alan Pires; Diego Aragão, Elivelton, Bruninho e Juninho Carpina; Luiz Paulo e Pedro Maycon. Técnico: Eudes Pedro

Data: 17/01

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Hugo Figueiredo

Assistentes: Fernando Antonio e Matheus Valentim

Transmissões: Canal Goat e TV FPF (Youtube)



Veja também