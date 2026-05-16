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Futebol Santa Cruz x Volta Redonda: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado no sábado (16), na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Com apenas seis rodadas disputadas, a Série C do Campeonato Brasileiro ainda está embolada. Uma vitória nessa etapa pode ser o suficiente para tirar um time do meio de tabela e colocar no G8 que vale vaga no quadrangular do acesso. É nisso que se inspira o Santa Cruz. Na 13ª posição, com sete pontos, o Tricolor mira a parte de cima na tabela e busca um triunfo diante do Volta Redonda, neste sábado (16), na Arena de Pernambuco.

Tabu

Santa Cruz e Volta Redonda já se encontraram seis vezes na história. O Tricolor venceu quatro vezes, empatou uma e em outra o triunfo foi alcançado nos tribunais. O caso foi pela Série B de 1998.

Há 28 anos, na estreia da competição, o Volta Redonda goleou o Santa por 4x0, no Raulino de Oliveira. O problema é que o Voltaço escalou um jogador irregular na partida, o meia Anderson Ortega, que não teve à época a renovação de contrato com a equipe homologada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O atleta chegou a jogar mais uma partida pelo Volta Redonda, no empate em 2x2 com o Sampaio Corrêa, no Castelão. Horas após o jogo, a Bolívia Querida notificou a CBF sobre a irregularidade. A entidade acatou o pedido e reconheceu os maranhenses como ganhadores do jogo, com o placar de 2x0.

Vendo a brecha, o Santa também recorreu e ganhou os pontos do duelo, com o resultado se transformando em um 2x0 a favor. O Tricolor também enfrentou o adversário pelo returno do Grupo B, ganhando por 3x2, no Recife.

Com a perda de quatro pontos nos dois jogos, o Volta Redonda terminou como lanterna da chave, com apenas seis pontos, sendo rebaixado à Série C. Ortega, pivô do escândalo, foi dispensado logo em seguida.

Demais jogos

Antes desse caso, Santa Cruz e Volta Redonda se enfrentaram duas vezes na década de 1970. Pelo Brasileirão de 1976, o Tricolor venceu por 2x0. Dois anos depois, também pelo torneio nacional, os pernambucanos golearam por 5x1.

Ficha técnica

Santa Cruz

Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinícius e Zé Mário; Silva (Léo Costa), Pedro Favela, Ronald, Vitinho e Everaldo; Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Volta Redonda

Felipe Avelino; Wellington Silva, Bruno Barra, Alan Ferreira e Juninho Monteiro; Dener, Caetano Breves e Luciano Naninho; Wagninho, Blanco e MV. Técnico: Mário Jorge

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS). Assistentes: Marcelo Grando e Cicero Alessandro de Souza (ambos do MS)

Transmissão: SportyNet

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