A- A+

Série C Santa Cruz x Ypiranga-RS: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Tricolor do Arruda precisa da vitória para entrar no G8 da competição

A oportunidade chegou e o Santa Cruz não poderá deixar escapar. Neste sábado (20), às 19h, na Arena de Pernambuco, o Tricolor recebe o Ypiranga-RS com um só objetivo: vencer e entrar no grupo dos melhores oito colocados que vão à segunda fase da competição.

Antes da bola rolar, o Santa começa a rodada na nona posição com 15 pontos, mesma pontuação do Caxias, que abre a zona de classificação, mas que está na frente pelo número de gols marcados. O Ypiranga-RS ocupa apenas a 15ª colocação com 11 pontos.

Os adversários chegam em situações completamentes opostas. Enquanto o Santa vem de cinco jogos sem perder, exato mesmo período desde a chegada de Cristian de Souza, o Ypiranga-RS tem o mesmo período sem vitórias.

Ainda assim, o treinador do Santa Cruz ponderou o nível do confronto e projeta um jogo complicado pela frente. “É um jogo perigoso, é um adversário que individualmente tem um grupo bem qualificado. Conheço bem o treinador, o Gabardo [Júnior] trabalhou comigo na base do Grêmio, é um amigo pessoal, conversamos muito sobre futebol quase que semanalmente, mas essa semana não nos falamos, é óbvio [risos]”, começou Cristian.

“Vamos ter um jogo bastante difícil, falo desde já ao torcedor, conto com a ajuda de vocês, de entender que a gente vai lutar muito e precisaremos de apoio ao longo dos 100 minutos. Vai ser um duelo decidido no detalhe e nós trabalhamos ao longo dessa semana em cima dessas circunstâncias”, concluiu.

Santa Cruz anunciou mais de 7,5 mil ingressos vendidos para o duelo contra o Ypiranga-RS, neste sábado (20) - Foto: Rafael Vieira/FPF

Jogando diante do torcedor, Cristian definiu também o objetivo de ter uma equipe que possa ser mais eficiente com a bola nos pés e que consiga equilibrar bem entre momentos defensivos e ofensivos.

Para isso, o treinador tem à disposição todo o grupo de jogadores, sem atletas suspensos ou lesionados. Pelo contrário, poderá contar até com o retorno do goleiro Thiago Coelho, que cumpriu suspensão na última rodada por vermelho. Ainda assim, o técnico não revelou quem será o titular, se manterá Gabriel Souza ou dará uma nova oportunidade para Coelho.



Motivação

O Santa Cruz também pôde celebrar alguns ajustes financeiros. A comunicação do clube informou que a direção conseguiu colocar todos os bichos atrasados em dia antes deste duelo. Mesmo enfrentando dificuldades de ordem salarial, o time apresenta não deixar que isso influencie dentro de campo.

Conforme afirmou Cristian de Souza na coletiva pré-jogo, as situações de obstáculos recente fizeram o elenco ficar mais unido e criar laços de amizade maior, além de revelar que a postura do time ao longo da semana foi exemplar nos treinamentos.



Ficha técnica

Santa Cruz: Gabriel Souza (Thiago Coelho); Eurico, William Alves, Edson Miranda e Zé Mário; Pedro Favela, Fabinho, Vitinho, Ronald e Everaldo; Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Ypiranga-RS: Gabriel; Cleiton, Léo Gobo, Willian Gomes e Dudu; Ramon, Dionísio e Estêvão; Marcelinho, Danielzinho e Renan Gorne. Técnico: Gabardo Júnior.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Leonardo Willers (MT)

Assistentes: Gislan Antonio Garcia e Rafael Virgilio Peiter (ambos MT)

Transmissão: SportyNet



Veja também