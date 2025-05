A- A+

Futebol Santa Cruz: Yuri Ferraz acredita que condição do gramado do Lacerdão pode afetar estilo de jogo Cobra Coral e Patativa se enfrentam neste domingo (18), às 16h, em Caruaru

O Santa Cruz enfrenta o Central, no próximo domingo (18), no Lacerdão, em Caruaru. Em uma equipe que vem apresentando jogadas plásticas e de longas trocas de passe, a condição do gramado é vista como primordial, algo que avaliou o lateral-direito tricolor, Yuri Ferraz.

Levando em consideração a experiência que a Cobra Coral teve no Nazarenão, em Goianinha/RN, quando enfrentou o Santa Cruz de Natal, a expectativa é que o time de Marcelo Cabo precise mudar a proposta para enfrentar a Patativa.

“Sobre o estádio do Central, eu não conheço, nunca joguei lá. O do Santa Cruz de Natal, joguei com o ABC, no ano passado, e é bem complicado. Acho que, principalmente pelo estilo de jogo que o Cabo vem trazendo, de aproximação e jogo curto, fica complicado ter esse trabalho num gramado ruim", declarou o jogador tricolor.

No confronto contra o xará potiguar, o Santa Cruz entrou em campo com uma formação inédita, com a utilização de três zagueiros e três volantes. Mais uma vez, Yuri falou sobre fazer o necessário para encontrar o caminho da vitória.

“A Série D é assim, você tem que saber sofrer, vamos ter que nos adequar o mais rápido possível. Temos que ver o que o Marcelo Cabo tem para nos passar e entrar para fazer os três pontos. Jogar com o regulamento de baixo do braço, ver o que será melhor para a gente e conforme o campo, fazermos o melhor possível.

Torcida única



Além das dificuldades previstas dentro de campo, o Santa Cruz poderá ter que sofrer com mais outro fator: a falta de apoio nas arquibancadas. Clube de umas das maiores médias de público, até o momento, por meio de recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a torcida coral não poderá estar presente.

O lateral Yuri Ferraz comentou sobre a possibilidade de não contar o suporte dos torcedores, que encheram todos os setores de visitantes até aqui.



“A torcida do Santa Cruz não deveria estar de fora. Nós sabemos da força que ela nos dá. Infelizmente fica complicado porque é uma decisão deles (MPPE), então o que temos que fazer é desempenhar um bom futebol, creio que vão estar nos apoiando, estando no estádio ou não, e temos que sair com os três pontos".

