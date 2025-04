A- A+

Tricolor Santa Cruz: zagueiro Eurico afasta clima de 'já ganhou' diante do Horizonte Duelo está marcado neste domingo (27), às 15h, no Arruda

O Santa Cruz terá, no próximo domingo (27), um adversário que poderá ser uma verdadeira armadilha. Com apenas uma vitória na temporada, o Horizonte/CE visita o Arruda em busca de surpreender. Para o zagueiro Eurico, o Tricolor precisará ter bastante cuidado.

Em oito partidas na temporada, o Horizonte tem o retrospecto de uma vitória, três derrotas e quatro empates, inclusive ficou no 0x0 diante do América/RN, na estreia da Série D. Evitando uma postura relaxada, o defensor Eurico pregou respeito ao adversário.

"O importante, o principal de tudo é respeitar, independente de quem está do outro lado, não será um jogo fácil, muito pelo contrário, tem jogadores qualificados. Quando o juiz apita dentro de campo, não tem essa, todo mundo quer vencer, a gente quer vencer do mesmo jeito que eles querem", iniciou.

Sobre como imagina que será a postura dos adversários, Eurico alertou para o perigo das bolas paradas.

"O adversário vem fechado, com uma boa bola aérea, temos que estar preparados para isso, porque se você toma um gol, de um adversário desse, que está jogando mais atrás, com a linha baixa, é muito difícil, temos que entrar com esse pensamento", avaliou o defensor.

Com os três pontos conquistados na primeira rodada, após a vitória por 1x0, fora de casa, contra o Treze/PB, o Tricolor largou bem na competição. Eufóricos com o começo, o elenco só fala em acesso.

"Santa Cruz não é um time de ficar nessa divisão, então, todo dia a gente tem que almejar o acesso. Tenho certeza que a gente vai conseguir, pelo trabalho que a gente está fazendo, pela união, pelo grupo que a gente está criando, o ambiente é bom, é favorável, todo mundo correndo pelo outro, e com essa união a gente vai conseguir em um dia disso”, disse Eurico.



Com mais de sete mil ingressos vendidos, o Santa Cruz recebe o Horizonte neste domingo (27), no Arruda. A princípio, o jogo está marcado às 15h, porém, a diretoria coral estudo pedido de alteração do horário.



