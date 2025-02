Santa Cruz confirma a chegada do zagueiro Hiago Ribeiro; confira atual elenco coral

A- A+

O Santa Cruz confirmou, nesta quinta-feira (06), a chegada do zagueiro Hiago Ribeiro, de 24 anos, com passagens pelas categorias de base do São Paulo, Palmeiras e Atlético-MG. Nesta temporada, o atleta estava defendendo o Inhumas-GO.

A chegada do zagueiro ao Santa Cruz já estava acertada desde o início da semana, quando o próprio clube goiano revelou a saída do jogador em direção ao Tricolor do Arruda. Pelo Inhumas, Hiago disputou seis partidas em 2025, todas como titular.

Com a chegada do atleta, agora o Santa Cruz conta com nove zagueiros no elenco principal. Apesar do número, alguns não estão à disposição do técnico Itamar Schülle, como são os casos de Everton Sena e Ítalo Melo, que aprimoram a condição com o departamento físico e de Genílson, que ainda está tratando um séria lesão no tendão de Aquiles.

Confira o atual elenco do Santa Cruz

Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique (base), Moisés, Deivity e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves, Michael Bennech, Hiago Ribeiro e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Toty e Matheus Castilho (base);

Lateral-esquerdo: Rodrigues, Vinícius Silva e David Cabeça (base);

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Rafinha;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Anthony (base), Vinícius Hora (base) e Everton Felipe



Veja também