Santa Cruz volta a marcar com zagueiros após mais de um ano

O Santa Cruz voltou a marcar com a zaga após 525 dias. No último domingo (27), William Alves e Eurico, zagueiros tricolores, marcaram na vitória por 3x0 diante do Treze, pela 14ª rodada da Série D.

A última vez que um zagueiro coral havia marcado um gol tinha sido com Paulo César, que abriu o placar aos 20 minutos, na vitória do Santa Cruz por 5x1 diante do Afogados, pelo Pernambucano de 2024.

Comemorando o momento e buscando compreender a importância das bolas paradas no mata-mata, William Alves ressaltou a força dessa jogada a partir de diante.

"Sempre que vamos ao ataque procuramos ajudar a equipe. Acho que foi em um momento importante, no final da primeira fase e vai começar uma mata-mata, que vai ser muito decisivo, então esses tipos de jogada de bola parada temos que estar sempre ajudando o time", disse o zagueiro em entrevista pós-jogo.

O Santa Cruz volta a campo no próximo final de semana, ainda sem data definida, na Arena Batistão, no jogo de ida do mata-mata contra o Sergipe. O confronto de volta será definido na Arena de Pernambuco.

