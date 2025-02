Santa Cruz: prejuízo financeiro por proibição de jogos sem torcida pode afetar resto da temporada

A- A+

A punição de cinco jogos sem a presença da torcida nos confrontos que envolvam Santa Cruz e Sport, imposta no último sábado (1º) devido às cenas de violência protagonizadas por torcidas organizadas dos clubes, pode comprometer o andamento da temporada da Cobra Coral.

Isso porque, eliminado precocemente na Pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz tem, até o momento, apenas três jogos confirmados pelo Campeonato Pernambucano, já que o calendário da Série D ainda não foi divulgado.

Nos cinco jogos como mandante em 2025, o Tricolor levou mais de 115 mil torcedores ao estádio do Arruda, sendo 97.303 apenas no Campeonato Pernambucano. O maior público da temporada, até agora, foi registrado no Clássico das Multidões, com 27.506 presentes.

Com médias expressivas de público, a expectativa era de que as receitas obtidas com bilheteria também alcançassem valores significativos, o que é importante para o Santa Cruz, que disputará apenas duas competições ao longo de 2025.

O presidente do clube, Bruno Rodrigues, definiu a decisão de proibir a presença de torcedores nos cinco jogos como “equivocada” e defendeu que a solução mais coerente não seria “afastar o torcedor e as famílias dos estádios”, mas sim “coibir o crime cometido pelas organizadas”.

“Existem bandidos infiltrados, inclusive pessoas que não são da própria torcida e, em dias de jogos, se aproveitam da situação para criar o caos na cidade. Temos que atacar o cerne da questão; não é simplesmente penalizar os clubes, até porque há clubes do interior que não participaram de nada disso e também serão prejudicados. Queremos reverter e, ao mesmo tempo, apontar soluções”, declarou o mandatário coral em entrevista à Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (3), durante a reunião entre a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e os presidentes dos dez clubes que disputam o Estadual.

“Estamos vivendo um momento histórico, um processo de reconstrução muito importante. O Santa Cruz é o clube que mais levou torcedores aos estádios de Pernambuco. Nossa torcida está animada e, quando vem uma decisão como essa, o clube é diretamente prejudicado. Nós não temos cota de televisão, então a receita do estádio é muito importante”, complementou Rodrigues.

Segundo Ivan Júnior, diretor de comunicação do Tricolor, o prejuízo pode ultrapassar R$ 3 milhões.

"O prejuízo pode ultrapassar três milhões de reais em cinco jogos. É preciso entender que o clube tem responsabilidades. Existe a folha de funcionários, fornecedores e contrato com jogadores que precisam ser pagos. Ficar sem esse dinheiro na conta não é fácil", afirmou.

O Santa Cruz ultrapassou a marca de 16.500 sócios, um número expressivo que não era registrado desde 2015, quando o clube anunciou o retorno do ídolo Grafite.

No início de dezembro do ano passado, o Tricolor contava com pouco mais de mil sócios adimplentes, reflexo de uma temporada sem partidas no segundo semestre.

A ausência de público também impacta financeiramente os clubes adversários. O Santa Cruz enfrenta o Jaguar nesta sexta-feira (7), na Arena de Pernambuco. Em seguida, encara o Central no domingo (16), no Arruda. Na última rodada da primeira fase, o time coral duela contra o Maguary no sábado (22), em Bonito.

Com a punição, a torcida tricolor ficará impedida de comparecer aos jogos, uma vez que a determinação exige que os próximos cinco confrontos que envolvam Santa Cruz e Sport, em Pernambuco, sejam realizados com portões fechados.

Confira o público e a renda dos jogos do Santa Cruz em 2025:

Pré-Copa do Nordeste

Santa Cruz x Treze

Público: 20.629

Renda: R$ 860.980,00

Campeonato Pernambucano

Santa Cruz x Petrolina

Público: 24.001

Renda: R$ 721.460,00

Santa Cruz x Afogados

Público: 26.284

Renda: R$ 789.630,00

Santa Cruz x Retrô

Público: 19.512

Renda: R$ 392.095,00

Santa Cruz x Sport

Público: 27.506

Renda: R$ 799.280,00

Público total: 117.932

Público no Campeonato Pernambucano: 97.303

Veja também