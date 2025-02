A- A+

TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz encaminha contratação do zagueiro Hiago Campelo, de 24 anos Acerto já foi oficializado pelo Inhumas-GO, clube em que o defensor atuou em seis jogos nesta temporada

O Santa Cruz deve anunciar, em breve, mais um reforço para o sistema defensivo. Trata-se do zagueiro Hiago Campelo, de 24 anos, que estava atuando no Inhumas, clube goiano que disputa a primeira divisão do Estadual.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o zagueiro também soma passagens pelo sub-20 do Palmeiras e do Atlético-MG. Como profissional, atuou no Goiatuba e no Centro Oeste.

Pelo Inhumas, Hiago disputou seis partidas em 2025, todas como titular. A equipe goiana ocupa a quarta posição do Estadual, com 10 pontos conquistados, somando três vitórias, um empate e duas derrotas.

Segundo nota divulgada pelo clube, a contratação envolve um acordo no qual a equipe goiana receberá um percentual em negociações futuras do zagueiro.

Confira a nota do Inhumas-GO na íntegra:

"Comunicamos a saída do atleta Hiago Campelo de 24 anos para a equipe do Santa Cruz-PE.

O zagueiro chegou em Dezembro sem custos para Pantera. Em sua boa fase onde se destacou pela sua força e garra, foi procurado pelo clube pernambucano, com grande expressão nacional e que disputará a Série D, onde demonstrou interesse em ir para o mesmo.

Com isso, em comum acordo entre clubes, atleta e empresários, foi definido a liberação do Zagueiro, onde ficou firmado um acordo de um porcentual a favor do Inhumas em todas as negociações futuras. Desejamos sorte ao atleta em sua jornada e que alcance seus objetivos!"

