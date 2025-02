Santa Cruz lança campanha para incentivar doações ao HCP; saiba como contribuir

A- A+

Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, o Santa Cruz lançou, nesta terça-feira (4), uma campanha para sensibilizar torcedores a contribuir com o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).

O clube publicou, nas redes sociais, um vídeo incentivando a doação para o hospital, que cuida dos pernambucanos há 80 anos.

A ação ocorre após uma visita solidária dos atletas, da comissão técnica e dos diretores do Tricolor à instituição.

As doações podem ser feitas diretamente ao Hospital de Câncer de Pernambuco por meio do Pix [email protected]. Também é possível doar pelo número (81) 3217-8090 ou pelas demais formas disponíveis no site hcp.org.br/doacoes. O hospital recebe doações financeiras e de insumos.

Os recursos arrecadados são destinados a proporcionar toda a estrutura necessária para o tratamento, incluindo exames, consultas clínicas e multidisciplinares, cirurgias, medicamentos e demais procedimentos assistenciais, além da produção das refeições, oferecidas também aos acompanhantes.

O HCP atende cerca de mil pacientes por dia, com um custo mensal de R$ 17,5 milhões e um déficit de R$ 1,5 milhão por mês.

