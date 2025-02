A- A+

Santa Cruz Técnico do Santa Cruz lembra de queda no Pré-Nordestão para celebrar fase no Estadual Treinador agradeceu a confiança depositada pelo elenco no trabalho e prega humildade perante bom momento

A eliminação precoce na Pré-Copa do Nordeste, para o Treze-PB, dentro do Arruda, deixou os torcedores do Santa Cruz receosos sobre o início de temporada da equipe. Tal fase, porém, já foi deixada para trás com o ótimo momento vivido pela equipe comandada pelo técnico Itamar Schülle. Segundo o treinador, a virada de chave se deu graças à confiança do grupo no trabalho que vinha sendo desempenhado.

Ainda segundo Schülle, as críticas recebidas diante dos maus resultados no início de ano foram um combustível a mais para o Tricolor dar a volta por cima.

Atualmente, o Santa Cruz lidera o Campeonato Pernambucano e garantiu vaga ao mata-mata de forma antecipada, após golear o Jaguar, por 4x0, na útima sexta-feira (7).

"O que precisamos compreender no futebol é que tudo é continuidade do trabalho. Na Copa do Nordeste, não tivemos os amistosos programados. Isso não é desculpa, foi um fato. Não fizemos os amistosos, não botamos o pé dentro do campo do Arruda e já tínhamos uma estreia em janeiro. Talvez não pudemos fazer um jogo à altura do que precisávamos para vencer no início do trabalho", iniciou.

"Crítica para mim é gasolina, pois faz eu trabalhar mais, e quem está em torno de mim também. Na sequência, o processo foi de trabalho, confiança, parra chegar onde estamos hoje", seguiu.

Em sete jogos disputados no Estadual, o Santa Cruz venceu cinco, empatou um e perdeu um - o Clássico das Emoções contra o Náutico. São três vitórias seguidas no campeonato, incluindo uma sobre o Sport, em Clássico das Multidões realizado no Arruda.

Para Schülle, diante do bom momento, o grupo precisa manter a humildade para seguir colecionando resultados satisfatórios.

"Temos que continuar com esta humildade, manter o respeito neste ambiente bom que temos. É nos momentos difíceis que a gente vê o homem, que mantém a serenidade e resiliência para trazer o grupo e mostrar que iríamos dar a volta por cima. Agora vamos manter o trabalho e foco no próximo adversário", finalizou.

Passada a vitória sobre o Jaguar, o Santa Cruz volta em campo no próximo domingo (16). Na ocasião, o Tricolor recebe o Central, às 16h, no Arruda, pela 8ª rodada do Estadual. O duelo pode decretar a classificação coral à semifinal de forma direta.

Veja também