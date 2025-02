Santa Cruz: Vini Moura celebra sequência de jogos e define últimas partidas da 1ª fase como "finais"

A- A+

O Santa Cruz vive uma boa fase no Campeonato Pernambucano, conquistando três vitórias consecutivas — sendo a última uma goleada por 4x0 diante do Jaguar, na última sexta-feira (7), na Arena de Pernambuco.

A boa campanha na primeira fase do Estadual vale muito mais para o Tricolor do que apenas uma vaga direta para a semifinal da competição.

A classificação para a Copa do Brasil — concedida ao clube que terminar a etapa inicial na liderança — e a garantia da participação no Campeonato Brasileiro na próxima temporada também estão em jogo. Por esse motivo, o atacante Vini Moura afirmou que o elenco coral está “disputando finais” nesta reta decisiva.

“Estamos levando isso como uma final. A gente sabe da importância, sabemos o quanto o clube precisa disso, mas estamos tranquilos e trabalhando forte para continuar sendo líder”, pontuou o jogador.

Diante do Jaguar, Vini atuou pela segunda vez como titular e comentou sobre a sequência de oportunidades que vem recebendo no Tricolor.

“É muito bom ter uma sequência jogando, principalmente para mim. O grupo também vai bem, não muda muitas peças. Thiaguinho, João Pedro, o elenco continua bem e está favorecendo muito nossa equipe”, afirmou o atacante, destacando o bom momento do time.

O atleta, que já trabalhou com o técnico Itamar Schülle em outra equipe, também falou sobre sua adaptação às novas funções dentro de campo.

“Já trabalhei com o professor Itamar em outra equipe, já tinha jogado de falso nove com ele. Acho que isso é bom. Estou dando o meu máximo e buscando meu primeiro gol com a camisa do Santa. Sei que vai sair na hora certa, mas estou me entregando ao máximo para ajudar a equipe de todas as formas”, disse.

Embora a ansiedade para marcar o primeiro tento seja grande, Vini garantiu que está focado no coletivo.

“Atacante tem que marcar, e quero marcar logo o primeiro gol com essa camisa. Mas fico feliz em poder ajudar de alguma forma. Por mim, que o Thiaguinho e o João Pedro continuem fazendo gols e o Santa vencendo”, declarou.

Santa Cruz no Campeonato Pernambucano



O próximo compromisso do Santa Cruz pelo Estadual será neste domingo (16), diante do Central, às 16h, no estádio do Arruda. O Tricolor é o atual líder da competição, com 16 pontos.

