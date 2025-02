A- A+

Tricolor do Arruda Santa Cruz busca repetir sequência positiva de vitórias que não acontece desde 2020 Na disputa da Série C daquele ano, o Tricolor emendou sete vitórias consecutivas. Agora, na atual temporada, a Cobra Coral já acumula quatro triunfos seguidos

Nem o torcedor mais otimista poderia prever que, após enfrentar a temporada mais conturbada de sua história — ficando sem calendário nacional e encerrando as atividades ainda no terceiro mês de 2024 —, o Santa Cruz conseguiria se reinventar e protagonizar uma campanha vitoriosa no Campeonato Pernambucano até aqui.

Líder isolado da competição, o Tricolor praticamente garantiu vaga direta à semifinal ao somar 12 pontos nas últimas quatro rodadas. Um feito que ganha ainda mais relevância quando se observa que, desde 2020, o clube não emplacava quatro vitórias consecutivas.

A última vez que o Santa Cruz alcançou essa sequência foi na Série C de 2020, quando engatou sete triunfos seguidos: 3x1 contra o Ferroviário (fora), 2x1 sobre o Paysandu (casa), 1x0 diante do Treze (fora), 1x0 sobre o Botafogo-PB (casa), 6x1 contra o Imperatriz (fora), 2x0 sobre o Vila Nova (casa) e 2x0 diante do Remo (fora).

Santa Cruz e Remo, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Foto: Samara Miranda/Remo

Naquela temporada, sob o comando de Marcelo Martelotte, o Tricolor fez uma campanha sólida na primeira fase, liderando o Grupo A com 37 pontos. No entanto, na etapa decisiva, acabou não garantindo o acesso à Segunda Divisão.

Em 2025, a caminhada começou com um tropeço. Derrotado pelo Treze, no Arruda, o Santa Cruz foi eliminado ainda na fase preliminar da Copa do Nordeste e ficando mais um ano longe da competição regional.

A redenção, porém, veio no Campeonato Pernambucano. Em oito partidas disputadas até aqui, o Tricolor soma seis vitórias, sendo quatro consecutivas, um empate e apenas uma derrota. Nas últimas quatro rodadas, superou Retrô e Sport, ambos por 1x0, goleou o Jaguar por 4x0 e bateu o Central, no último domingo (16), por 2x1, no Arruda.

Santa Cruz goleou o Jaguar por 4x0 na Arena de Pernambuco. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Agora, a Cobra Coral se prepara para mais um duelo no Estadual. Neste sábado (22), às 16h30, o Tricolor encara o Maguary, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A expectativa é manter a boa fase e, de quebra, consolidar a liderança na fase de grupos, o que garante ao clube uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

Veja também