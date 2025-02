Santa Cruz anuncia rescisão com o atacante Gilvan e o volante Carlos Henrique

O Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (20), a rescisão de contrato, em comum acordo, com o atacante Gilvan e o volante Carlos Henrique.

Gilvan, remanescente da temporada de 2024, ficou marcado pelo gol decisivo contra o Central, que garantiu ao Tricolor uma vaga na Série D de 2025.

