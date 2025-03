A- A+

Futebol Santa Cruz: Rokenedy cita importância de decidir vaga na final no Arruda Titular absoluto no gol do Tricolor, jogador também comentou sobre a disputa por posição com o recém-contratado Felipe Alves

Santa Cruz e Sport irão protagonizar mais uma semifinal do Campeonato Pernambucano. O Clássico das Multidões já esteve presente no mata-mata da edição anterior do Estadual na mesma fase, quando o Leão garantiu a classificação nas penalidades, vencendo o torneio posteriormente perante o Náutico.

A expectativa para o confronto, que será disputado em jogos de ida e volta, com início neste sábado (8), às 16h30, na Ilha do Retiro, não é apenas dos torcedores tricolores e rubro-negros, mas também do goleiro Rokenedy, do Santa Cruz.

"A expectativa é uma das maiores possíveis. Todos nós sabemos o objetivo a alcançar e estaremos todos preparados para esse clássico. Sabemos que, além de ser um dos maiores clássicos do Brasil, é uma semifinal, e quem passar ganhará uma vaga na final", afirmou o jogador.

Com a melhor campanha na primeira fase do Pernambucano, o Santa Cruz terá a vantagem de decidir a vaga no estádio do Arruda, no dia 15. O goleiro comemorou o benefício, mas destacou que o foco, neste momento, está no primeiro duelo.

"A importância de decidir em casa é enorme, porque vamos ter o apoio da nossa torcida. Mas, antes disso, temos que fazer nosso dever fora primeiro, para depois pensar no jogo da volta", pontuou Rokenedy.

Defesa sólida e disputa pela titularidade



Com apenas quatro gols sofridos, o Santa tem, até o momento, a melhor defesa do Campeonato Pernambucano. A expectativa é que esse desempenho se mantenha na Série D, sobretudo com a chegada do experiente goleiro Felipe Alves para reforçar o elenco.

"O diferencial da nossa defesa é o conjunto. Começamos a defender junto com os nossos companheiros do ataque até a defesa. Esse é o nosso diferencial: todo mundo junto defendendo e todo mundo junto atacando", destacou Rokenedy.

O camisa 1 da Cobra Coral também celebrou a chegada de Felipe Alves e garantiu que a disputa pela titularidade será sadia.

"Ficamos felizes com a vinda do Felipe Alves. É um cara que sabemos que vai agregar. A disputa com ele vai ser sadia, como está sendo com todos os outros goleiros: Moisés, Deivity e Thiago. Sou amigo pessoal dele, nós conversamos bastante. Ele é uma pessoa super do bem e vem para somar. Vai ser boa essa disputa entre mim, ele e os outros companheiros da equipe", finalizou o jogador.

