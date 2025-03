A- A+

Clássico das Multidões Santa Cruz: Itamar lamenta derrota para o Sport e atribui revés a "escolhas equivocadas" Com a derrota por 2x0 neste sábado (8), na Ilha do Retiro, o Tricolor precisará vencer por três gols de diferença para se classificar diretamente à final

A torcida tricolor, que vibrou com a vitória no primeiro clássico contra o Sport em fevereiro, sentiu o gosto amargo da derrota neste sábado (8), pela semifinal do Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz foi derrotado por 2x0 e apresentou um futebol inofensivo ao longo dos 90 minutos, com poucas jogadas criadas e quase nenhum susto ao goleiro Caíque França.

Lamentando o resultado, o técnico coral Itamar Schülle analisou a partida e demonstrou confiança para o jogo da volta.

"O Santa Cruz hoje não conseguiu repetir o que tem condições de fazer e que já fez no campeonato. Foi um jogo em que, individualmente, algumas peças poderiam ter produzido mais, e isso, no coletivo, soma muito", avaliou o treinador.

"Não conseguimos transformar aquilo que tínhamos condição de fazer nessa primeira partida da decisão. O Sport venceu e foi melhor nesta tarde, mas ainda temos 90 minutos. Temos uma semana de trabalho e eu creio na capacidade que o grupo tem de fazer grandes jogos, como já fez", complementou.

O técnico optou por manter quase a mesma equipe que disputou o primeiro clássico contra o Sport. A novidade, desta vez, ficou por conta do banco de reservas, com a presença do atacante Thiago Galhardo, que fez sua estreia no segundo tempo, mas teve pouca participação no jogo.

"Mantivemos a mesma equipe e sabíamos do adversário, do que eles tinham de forte e do que precisávamos fazer. A questão é que, realmente, tivemos um desempenho abaixo daquilo que eu sei que os atacantes podem produzir, por isso procuramos fazer as trocas", explicou Itamar sobre as substituições realizadas durante a partida.

"O que nós trabalhamos e falamos, eles não tiveram a ousadia de fazer. Em vez de executar o que treinamos, optaram pela bola longa. Isso eu já tinha cobrado no intervalo e falei novamente ao final do jogo. Os jogadores têm qualidade, acredito muito neles, mas é preciso ter coragem, independentemente de onde se joga, para fazer o que foi planejado. Tomamos algumas decisões erradas e equivocadas. Decisão é um jogo diferente, a fome tem que ser grande, e do nosso lado, tem que ser muito intensa", finalizou.

A partida de volta da semifinal do Estadual está marcada para o dia 15 de março, às 16h30, no estádio do Arruda. Com o apoio da torcida, o Santa Cruz precisará vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou triunfar por três gols para se classificar diretamente à final. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

