Santa Cruz: relembre as últimas vezes que o Tricolor conseguiu reverter desvantagens em mata-mata

O Santa Cruz está diante de uma situação complicada, mas não impossível. No último sábado (08), na Ilha do Retiro, o Tricolor perdeu por 2x0 para o Sport e largou atrás na semifinal do Pernambucano.

Nos últimos 15 anos, em confrontos eliminatórios, a equipe do Arruda conseguiu igualar ou até mesmo reverter o duelo em quatro oportunidades. Porém, a última vez que saiu de fato com um sorriso no rosto foi há 13 anos.

Momentos após o apito final no último Clássico das Multidões, o torcedores tricolores buscaram puxar pela memória a última vez que o Santa conseguiu igualar ou reverter uma vantagem de dois gols no mata-mata. A primeira memória veio de 2019, na Copa do Brasil.

Após perder por 2x0 para o Fluminense no Maracanã, o Tricolor devolveu o placar no Arruda e levou o confronto para as penalidades. Contudo, não teve a mesma sorte na marca de cal (3x2) e acabou eliminado na oportunidade e ficou com o gostinho do quase na boca.

Lance entre Santa Cruz x Fluminense, na Copa do Brasil de 2019 - Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Voltando quase três anos a mais no tempo, mais um resultado que serviria de exemplo para levar para as penalidades. Pelas 8ª da Sul-Americana de 2016, o Santa Cruz perdeu para o Independiente de Medellín por 2x0, na Colômbia. Na volta, no Arruda, o Tricolor venceu pelo placar de 3x1, contudo, pelo antigo critério do gol fora de casa, a equipe colombiana saiu daquele dia com a vaga.

Sucesso



Puxando por esse recorte dos últimos 15 anos, não houve uma única vez que a Cobra Coral conseguiu reverte uma desvantagem de dois gols. Porém, em duas o Tricolor o bom gostinho da virada. Na semi do Pernambucano de 2012, após perder por 2x1 em Salgueiro, no Arruda venceu por 3x1 e avançou à final para ser campeão.

Já em 2010, em disputa pela Copa do Brasil, o Santa perdeu para o Botafogo por 1x0 no Arruda. Na volta, no Engenhão, venceu por 3x2, em partida que consagrou o volante Léo e o atacante Brasão, e, pelo critério de gol qualificado, avançou de fase.

Retrospecto



Por mais que haja exemplos de superação na sua história mais recente, a projeção de um clássico deve ser feita justamente diante do retrospecto com seu rival. Nos últimos anos, Santa Cruz e Sport protagonizaram duelos com diferenças pequenas no placar.

Se tratando de Clássico das Multidões, a última vez que o Tricolor constuiu em campo uma vantagem suficiente para reverter o duelo, como será neste próximo sábado (15) foi em 2014. Quando, na oportunidade, venceu o Leão pelo placar de 3x0, no jogo de ida da semi do Estadual, no Arruda.

Confiante que poderá alcançar o objetivo, o técnico Itamar Schülle afirmou que o trabalho vem sendo bem feito e que confia na sua equipe. "Ainda temos 90 minutos. Temos uma semana de trabalho e eu creio na capacidade que o grupo tem de fazer grandes jogos, como já fez", declarou.

Santa Cruz - relembre resultados

Santa Cruz (2) 2x0 (3) Fluminense - 25/04/2019

Fluminense 2x0 Santa Cruz - 17/04/2019

4ª fase da Copa do Brasil



Santa Cruz 3x1 Independiente de Medellín - 21/09/2016

Independiente de Medellín 2x0 Santa Cruz - 28/09/2016

8ª da Sul-Americana



Santa Cruz 3x1 Salgueiro - 30/04/2012

Salgueiro 2x1 Santa Cruz - 22/04/2012

Semifinal Pernambucano



Botafogo 2x3 Santa Cruz - 01/04/2010

Santa Cruz 0x1 Botafogo - 17/03/2010

2ª fase Copa do Brasil

