SANTA CRUZ Santa Cruz: com reta final em estaduais, veja o panorama dos adversários do Tricolor na Série D No Grupo A3 da Série D, o Tricolor do Arruda irá enfrentar América-RN, Central, Ferroviário-CE, Horizonte FC, Santa Cruz-RN, Sousa-PB e Treze-PB; estreia da competição está prevista para o dia 12 de abril

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz volta suas atenções para a Série D do Campeonato Brasileiro, que tem início marcado para o dia 12 de abril.

Na definição dos grupos, o Tricolor do Arruda caiu na chave A3 e disputará uma das quatro vagas para a segunda fase com América-RN, Central, Ferroviário-CE, Horizonte FC, Santa Cruz-RN, Sousa-PB e Treze-PB.

Com o encerramento de alguns estaduais e o avanço das fases da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, confira um panorama atualizado da temporada dos adversários do Santa Cruz na Série D.

América-RN



O América-RN iniciou 2025 disputando três competições: Campeonato Potiguar, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil, o Mecão foi eliminado logo na primeira fase, ao ser derrotado pelo União por 4x2, fora de casa.

No Campeonato Potiguar, a equipe teve um desempenho mais consistente. Avançou diretamente à semifinal após encerrar a primeira fase na segunda colocação, com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. Na semifinal, eliminou o Santa Cruz-RN – outro adversário do Tricolor na Série D – com um placar agregado de 3x2. Agora, decidirá o título estadual contra o ABC nos dias 22 e 29 de março.

Pela Copa do Nordeste, o América-RN ocupa a quarta colocação do Grupo B, com duas vitórias, duas derrotas e um empate. No entanto, sua vaga no mata-mata ainda não está garantida, pois enfrenta o Náutico nesta terça-feira (18), às 19h, nos Aflitos, podendo ser ultrapassado pelo próprio Timbu e sair do G-4.

Um fato curioso é a presença de Constantino Júnior, atual executivo de futebol do América-RN, que já ocupou os cargos de diretor de futebol e presidente do Santa Cruz. Sob sua direção, o Tricolor conquistou acessos da Série D até a Série A, além dos títulos da Série C (2013), Copa do Nordeste (2016) e estaduais.

Central



Representante pernambucano na Série D ao lado do Santa Cruz, o Central não conseguiu repetir o desempenho do ano passado no Estadual e acabou rebaixado para a Série A2 do Pernambucano. Em nove jogos, a Patativa somou apenas duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Para a disputa da Série D, o clube de Caruaru reforçou seu elenco e comissão técnica. Entre as contratações, destacam-se o técnico Leandro Sena, campeão da Série D de 2022 com o América-RN, e o diretor executivo de futebol Itallo Anderson. Além disso, renovou com peças importantes, como o meia Moacir, ídolo do clube, o goleiro Milton Raphael e o zagueiro Lazarini. Chegaram também reforços como o goleiro Tanaka, o meia Tomás e o zagueiro Hitalo.

Ferroviário-CE



O Ferroviário também disputou três competições neste início de temporada. Na Copa do Brasil, foi eliminado nos pênaltis pelo Maracanã, fora de casa. Na Copa do Nordeste, tem apenas uma vitória até o momento e chances remotas de classificação. Já no Campeonato Cearense, avançou para as quartas de final, onde eliminou o Tirol com um agregado de 5x1, mas caiu diante do Fortaleza na semifinal.

Horizonte FC



Disputando apenas o Campeonato Cearense, o Horizonte se classificou para as quartas de final ao terminar a primeira fase em terceiro lugar no Grupo A, com três empates, uma derrota e uma vitória. No mata-mata, acabou eliminado pelo Maracanã, com um placar agregado de 4x2.

Santa Cruz-RN



Além da semelhança no nome, o Santa Cruz-RN teve um início de temporada parecido com o do Tricolor do Arruda. O time foi eliminado na fase preliminar da Copa do Nordeste ao perder nos pênaltis para o Ferroviário. No Campeonato Potiguar, terminou a primeira fase em quinto lugar, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

Nas quartas de final, eliminou o Potiguar com um agregado de 3x0, mas na semifinal acabou derrotado pelo América-RN e deu adeus à competição.

Na Copa do Brasil, a equipe de Natal não teve sucesso, sendo eliminada pelo Náutico após sofrer uma goleada de 4x0 ainda na primeira fase.

Sousa-PB



Dono de uma campanha consistente no Campeonato Paraibano, o Sousa liderou a primeira fase da competição com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota – números idênticos aos do Santa Cruz no Pernambucano. O Dinossauro avançou diretamente à semifinal e eliminou o Serra Branca nos pênaltis, vencendo por 4x3. Agora, reeditará a final do estadual de 2024 contra o Botafogo-PB, em busca do bicampeonato.

Na Copa do Nordeste, o desempenho foi abaixo do esperado. O Sousa ocupa a lanterna do Grupo A, com apenas três pontos em cinco jogos, e tem chances praticamente nulas de classificação. Já na Copa do Brasil, foi eliminado ainda na primeira fase, nos pênaltis, pelo Bragantino.

Treze-PB



Velho conhecido do Santa Cruz, o Treze começou a temporada eliminando o Tricolor na fase preliminar da Copa do Nordeste, em pleno Arruda. No entanto, na fase seguinte, caiu diante do Ferroviário e não conseguiu vaga na fase de grupos do torneio regional.

No Campeonato Paraibano, encerrou a primeira fase na terceira colocação, com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota. Contudo, foi eliminado na semifinal pelo Botafogo-PB, após perder o jogo de ida por 2x1 e empatar sem gols na volta.

Confira os primeiros jogos do Santa Cruz na Série D 2025:



12 ou 13 de abril – Treze-PB x Santa Cruz

19 ou 20 de abril – Santa Cruz x Horizonte

26 ou 27 de abril – Santa Cruz-RN x Santa Cruz

