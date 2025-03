A- A+

Tricolor do Arruda Santa Cruz: Vinicius Silva prega foco na Série D e garante time forte na estreia contra o Treze Segundo o lateral, o tempo de preparação após a eliminação do Estadual será benéfico para corrigir pontos negativos e aprimorar questões táticas e mentais

O Santa Cruz segue sua preparação para enfrentar o Treze-PB, no estádio Amigão, em Campina Grande. Faltando pouco mais de duas semanas para a estreia na Série D, a partida está prevista para ocorrer entre os dias 12 e 13 de abril.



Após a eliminação na semifinal do Campeonato Pernambucano para o Sport, no último dia 15, o Tricolor ganhou quase um mês de preparação, com foco total na disputa da competição mais importante do ano — que pode levar o Santa à Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Leia também • Santa Cruz não consegue acordo com atacante Léo Reis • Santa Cruz confirma recebimento dos documentos da SAF; confira os próximos passos • Pedro Favela puxa responsabilidade para o Santa Cruz na Série D: "temos que ser favoritos"

Titular no último Clássico das Multidões, o lateral-esquerdo Vinicius Silva lamentou a eliminação da Cobra Coral no Estadual, mas destacou a necessidade de virar a chave e concentrar os esforços na Série D.



“Após a eliminação, nós sentimos muito. Era um campeonato em que tínhamos como objetivo o título, mas já viramos a chave. Sabemos que conseguimos alcançar grandes coisas no Estadual, como a vaga para a Série D e para a Copa do Brasil no ano que vem, e isso é importante para o clube, mas, com certeza, sentimos a eliminação”, afirmou Vinicius.



“O Santa Cruz tem uma camisa muito pesada e sabemos das nossas obrigações. Vamos enfrentar um grupo muito forte, com times que fizeram bons estaduais, mas entraremos muito fortes para conquistar o nosso primeiro objetivo, que é a classificação”, completou. Titular no último Clássico das Multidões, o lateral-esquerdolamentou a eliminação da Cobra Coral no Estadual, mas destacou a necessidade de virar a chave e concentrar os esforços na Série D.“Após a eliminação, nós sentimos muito. Era um campeonato em que tínhamos como objetivo o título, mas já viramos a chave. Sabemos que conseguimos alcançar grandes coisas no Estadual, como a vaga para a Série D e para a Copa do Brasil no ano que vem, e isso é importante para o clube, mas, com certeza, sentimos a eliminação”, afirmou Vinicius.“O Santa Cruz tem uma camisa muito pesada e sabemos das nossas obrigações. Vamos enfrentar um grupo muito forte, com times que fizeram bons estaduais, mas entraremos muito fortes para conquistar o nosso primeiro objetivo, que é a classificação”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

No Estadual, a defesa do Santa Cruz teve um desempenho sólido na primeira fase, sofrendo apenas quatro gols em nove partidas. O setor foi peça-chave na classificação à semifinal. No Estadual, asofrendo apenas quatro gols em nove partidas. O setor foi peça-chave na classificação à semifinal.

No entanto, no mata-mata contra o Sport, a equipe sofreu três gols — dois na Ilha do Retiro e um no Arruda — com erros pontuais que acabaram custando a vaga na final.



Segundo Vinicius, esses equívocos vêm sendo corrigidos junto ao técnico Itamar Schülle para minimizar falhas na disputa da Série D.



“Temos trabalhado bastante no dia a dia para corrigir os pontos negativos. Todas as equipes têm seus pontos fracos e fortes, e conseguimos conquistar coisas importantes no Estadual. Agora, precisamos focar naquilo que precisa ser corrigido com o Itamar para que a gente não cometa os mesmos erros na Série D”, destacou.

Evelyn Victoria/Santa Cruz





O lateral também analisou o tempo de preparação do Santa Cruz em relação a alguns adversários do Grupo A3 da Série D — que avançaram mais nos campeonatos estaduais e, por isso, terão um período menor de treinamentos antes do início do torneio nacional.



“Jogador gosta de jogar, então esse período longo de treinamento tem seus pontos negativos e positivos. Claro que queríamos, já na sequência, mudar a chave e começar a jogar para esquecer tudo o que passou, mas agora é momento de preparação física, tática e mental, tudo para que a gente possa entrar forte já na estreia”, finalizou.

Veja também