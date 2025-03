Santa Cruz alega produção de 'fake news' sobre processo da SAF

A- A+

O Santa Cruz precisou se pronunciar. Nesta terça-feira (25), o clube emitiu nota alegando que foi alvo de notícias falsas sobre processo de implantação da SAF, além de outras 'mentiras' sobre o dia a dia do clube.

Em nome do presidente executivo tricolor, Bruno Rodrigues, o Santa se posicionou e afirmou que: "a implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) tramita dentro dos prazos e das regras estabelecidas".

Recentemente, rumores davam conta de um possível recuo entre as partes dos investidores da SAF e o clube. Porém, algo que foi negado pelo Santa.

Na última semana, o grupo dos investidores e o Santa Cruz trocaram as últimas documentações, encerrando praticamente o processo de due diligence. Desta forma, o clube tricolor está analisando o lastro financeiro da SAF.

Sendo toda a documentação autorizada, o clube dará entrada na convocação do Conselho Deliberativo e, em seguida, para uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será o último trâmite antes da assinatura do contrato.

Sobre a gestão do futebol, o Santa Cruz afirmou que: "o trabalho do departamento de futebol segue focado na preparação para série D, sob comando do técnico Itamar Schülle".

Após a eliminação no Campeonato Pernambucano, muito se especulou sobre uma possível saída do técnico Itamar Schülle do comando técnico. Contudo, desde os retorno das atividades, na última quarta-feira (19), o comandante segue trabalhando normalmente.

O Santa estreia na Série D em abril, fora de casa, contra o Treze. O Tricolor está no Grupo A3, também contando com a presença do Central, América-RN, Santa Cruz-RN, Horizonte-CE, Ferroviário-CE e Sousa-PB.

Confira nota completa

Nos últimos dias o Santa Cruz foi alvo de “fake News” sobre processo de implantação da SAF e o dia a dia do futebol. O presidente executivo do Santa Cruz FC, Bruno Rodrigues, esclarece: a implantação da Sociedade Anônima do Futebol tramita dentro dos prazos e das regras estabelecidas. O trabalho do departamento de futebol segue focado na preparação para série D, sob comando do técnico Itamar Schülle.

