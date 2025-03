Santa Cruz: Itamar lamenta chances perdidas contra o ASA e critica falta de atenção em bolas paradas

A- A+

No primeiro amistoso visando a preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz foi derrotado por 2x0 pelo ASA-AL, no estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca.

Os dois gols do time alagoano foram marcados em lances de bola parada. O primeiro, aos 18 minutos, foi anotado pelo atacante Júnior Viçosa, que cabeceou após cobrança de escanteio. O segundo, logo no primeiro minuto do segundo tempo, foi marcado pelo meia Otávio, que, em outra jogada de escanteio, aproveitou o desvio de cabeça de Viçosa e empurrou a bola para o gol.

Com duas falhas semelhantes, o técnico Itamar Schülle lamentou a falta de atenção nos lances de bola parada, mas destacou a superioridade do Santa Cruz ao longo da partida, apesar do resultado negativo.

"Tomamos dois gols de bola parada, algo que costumeiramente não acontece. Isso foi falado, foi orientado, mas não conseguimos fazer uma marcação sólida. Tivemos três chances claras no primeiro tempo e nem definir conseguimos", iniciou o técnico.

"Nosso primeiro tempo foi melhor que o da equipe do ASA. Tivemos mais posse de bola, construímos, criamos chances claras. Tivemos uma oportunidade clara com o Israel, depois outra com o Tanque e uma finalização do João, que chutou para fora. Essas chances fazem falta. A equipe estava jogando bem, criando oportunidades, mas acabamos sofrendo gols em bolas paradas", finalizou.

Estreia na Série D

O Tricolor fará sua estreia na competição diante do Treze-PB, fora de casa. A partida está prevista para o dia 12 de abril.

