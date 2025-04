A- A+

Tricolor do Arruda Santa Cruz: Israel valoriza vitória na estreia e projeta duelo "agressivo" contra o Horizonte-CE Autor do gol contra o Treze, lateral destaca trabalho com Marcelo Cabo, reforça confiança para atuar mais avançado e convoca a torcida para o primeiro jogo em casa na Série D

O Santa Cruz segue a preparação para o primeiro compromisso como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Horizonte-CE neste domingo (27), às 17h, no Arruda, pela segunda rodada da competição nacional.

Na estreia, diante do Treze, em Campina Grande, a Cobra Coral venceu por 1x0 e largou com o pé direito na estreia da principal competição da temporada.

Autor do gol da vitória, o lateral-direito Israel comentou sobre a dificuldade de encarar um adversário direto na briga pelo acesso à Série C, além de detalhar a estratégia do técnico Marcelo Cabo em sua disposição tática.

“Sabíamos da dificuldade que seria jogar em Campina Grande contra o Treze, um time que vinha de uma montagem com jogadores reconhecidos no mercado”, iniciou o defensor.

“Apesar dos poucos dias de trabalho com o professor Marcelo Cabo, aprendemos muito rápido e, por esse motivo, nós conseguimos ter um bom resultado e sair com a vitória. Ele me chamou para jogar na segunda linha, fazendo uma dobradinha com o Toty, como fizemos em alguns jogos no Campeonato Pernambucano com o professor Itamar. Fiquei feliz em ser coroado com o gol e poder sair com a vitória”, complementou.

Sobre o posicionamento como um lateral mais avançado, atuando na extrema direita, Israel destacou que a sequência de jogos o tem deixado mais confortável e leve na função. O atleta também afirmou estar à disposição para continuar contribuindo com a função, caso o treinador opte por utilizá-lo assim.

Já projetando o confronto diante da equipe cearense, no domingo, o jogador enfatizou o empenho do grupo para neutralizar o adversário e conquistar um bom resultado diante da torcida coral.

“Vamos nos reunir para o professor passar algumas coisas sobre o Horizonte, para que a gente possa entrar em campo e inibir ao máximo o lado positivo do adversário e explorar o lado negativo deles”, pontuou.

Com o primeiro compromisso no Arruda pela Série D, Israel também ressaltou a importância da presença da torcida nas arquibancadas. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, sete mil ingressos já foram vendidos.

“A importância da torcida é muito grande, e foi importante no jogo contra o Treze, apesar da distância. Não esperávamos aquela quantidade de torcida e agradecemos pelo apoio. Aqui no Arruda, tem o ditado: 'Em casa, quem manda somos nós', e a presença da torcida é de suma importância. Sabemos o quanto vão nos apoiar”, disparou.

