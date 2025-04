A- A+

Santa Cruz Santa Cruz: "Tenho o goleiro que melhor joga com os pés no Brasil", diz Marcelo Cabo após goleada Técnico coral elogia construção de jogada que iniciou com Felipe Alves e resultou em gol e celebra estreia de jovens da base na vitória por 4x0 sobre o Horizonte-CE, no Arruda

No primeiro compromisso pela Série D como mandante, o Santa Cruz envolveu o Horizonte/CE e venceu com autoridade por 4x0, no domingo (27), no estádio do Arruda. Os gols da Cobra Coral foram anotados por Thiago Galhardo, de pênalti, Israel, Willian Jr. e Geovany.

No entanto, o quarto gol, marcado pelo camisa 11, foi destacado pelo técnico Marcelo Cabo durante entrevista coletiva pós-jogo, no domingo.

Isso porque a jogada que origina o gol iniciou lá atrás, com o goleiro Felipe Alves. O arqueiro lança a bola para o lateral Rodrigues que, de pé em pé, acha Galhardo. O camisa 9, por sua vez, atrai a marcação para “liberar” Thiaguinho, que recebe o passe e dispara em velocidade.

Santa Cruz 4x0 Horizonte.

Estreia em casa com Vitoria importante que nos deixa liderança.

Parabens ao grupo de trabalho em especial aos jogadores.

Obs: Quarto gol construção iniciado com o goleiro e terminando em GOL.@SantaCruzFC pic.twitter.com/qSbHWE2TEZ — Marcelo Cabo (@MRibeiro13) April 28, 2025

Dentro da área, o jogador acha Geovany, que dribla o goleiro e manda para o fundo das redes. Sobre o lance, Cabo ressaltou a qualidade do camisa 1 coral — sobretudo jogando com os pés — e afirmou que a técnica do jogador é uma das melhores do país.

“A bola saiu do Felipe e terminou lá com o gol, que é uma coisa que a gente trabalha muito, a construção com o Felipe. Então, com certeza, eu tenho um goleiro que melhor joga com o pé no Brasil e eu tenho que saber trabalhar isso”, ressalta o comandante coral.

O goleiro foi contratado em março deste ano para disputar a Série D pelo Santa Cruz e já assumiu a titularidade. Na estreia da competição, contra o Treze-PB, o jogador também foi peça fundamental na vitória fora de casa.

Estreias

Ainda sobre a partida contra a equipe cearense, o técnico celebrou a estreia de dois jogadores da base — Ryan e David Cabeça, que subiram do sub-20.

O treinador elogiou o desempenho dos meninos em campo e afirmou que irá continuar lançando os jovens da base coral durante a competição.

“O ponto legal é que consegui fazer a estreia de dois jogadores do sub-20. Eu vou sempre olhar com muito carinho para a base. Haja visto que o David e o Ryan vêm treinando bem, dentro de uma necessidade que a gente tinha no elenco, lancei os meninos e eles vêm evoluindo no treinamento e me trouxeram segurança para botar no jogo”, disse.

Os dois garotos da #BaseCoral que estrearam hoje: Ryan e David Cabeça. Vamos por mais, garotada! pic.twitter.com/qa7gduD05O — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 27, 2025

“Sei que uma estreia para eles dentro de um Arruda lotado é importante, precisava arrebentar esse lacre para podermos dar mais um passo na evolução deles. Continuo olhando e vou olhar muito para a base, para que a gente possa continuar lançando jogadores no profissional com responsabilidade. Tenho que prepará-los para que eles possam continuar e dar bons frutos aqui dentro do Santa Cruz”, finalizou.

Santa Cruz na Série D



Com seis pontos, o Tricolor do Arruda é líder do Grupo C da Série D. O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (3), contra o Santa Cruz-RN, fora de casa.

