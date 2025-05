A- A+

Futebol Santa Cruz: Marcelo Cabo critica horário e gramado antes de duelo contra o Santa Cruz-RN Cobra Coral enfrenta equipe potiguar neste sábado (3), às 15h, no Nazarenão, pela terceira rodada da Série D; calor intenso pode interferir no desempenho dos atletas

O Santa Cruz entra em campo neste sábado (3) contra seu homônimo, o Santa Cruz-RN, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada às 15h, no estádio Nazarenão, em Goianinha, Rio Grande do Norte. O horário do jogo, no entanto, gerou críticas por parte do técnico Marcelo Cabo.

Na véspera do confronto, o treinador da Cobra Coral demonstrou preocupação com as altas temperaturas previstas para a cidade - cerca de 31ºC com sensação térmica superior -e apontou os efeitos negativos do calor no desempenho dos atletas.

"Estamos com a equipe pronta, preparada e treinada. Vamos para a viagem com tudo organizado, planejado dentro daquilo que observamos durante a semana sobre o Santa Cruz de Natal. Tem duas questões que nos preocupam bastante. Primeiro, o horário do jogo, que não é um horário para se fazer futebol profissional. Eu gostaria de entender o porquê desse jogo às 15h. É um estádio que tem refletor, tem tudo. Mas isso aí é o campeonato que estamos disputando", disse Cabo.

Além do calor, o técnico também apontou problemas no gramado do Nazarenão como obstáculo para a proposta de jogo.

"Outra coisa que nos preocupa bastante é o estado do gramado. A gente observou que é um gramado muito atípico para as condições de se praticar um bom futebol da maneira que o Santa Cruz gosta de jogar", completou.

Durante a preparação da equipe, o treinador revelou que traçou uma estratégia para minimizar os efeitos da temperatura e do campo. "Estudamos e analisamos durante a semana, para que a gente pudesse criar uma equipe que possa se adaptar às circunstâncias do jogo", pontuou.

"Com certeza vai estar muito quente, muito calor. O gramado não está propício para a prática de um bom futebol, onde a gente gosta de ter uma bola no chão", analisou.

Apesar das dificuldades previstas, o treinador descartou utilizar os fatores externos como justificativa para um eventual resultado negativo.

"Até então, não tínhamos pego nenhum gramado nessa circunstância, porque no jogo contra o Treze o gramado estava em boas condições. No nosso jogo em casa, haja vista a nossa atuação, o gramado estava em boas condições. E, pelo que a gente percebeu, o gramado do jogo no final de semana não vai estar nas melhores condições, mas isso aí não pode ser muleta nem desculpa para nada. Temos que nos adaptar e buscar os três pontos", ressaltou.

Presença confirmada

Marcelo Cabo também confirmou a presença de Thiaguinho e Israel entre os relacionados para o confronto. Os dois jogadores foram poupados da última atividade da semana, mas treinaram normalmente nos outros dias e estão aptos para a partida.

"Israel e Thiaguinho estão relacionados para o jogo. Preservamos eles da última atividade porque a gente tinha um planejamento para os dois jogadores na semana. O Thiaguinho jogou 90 minutos, foi muito exigido no jogo. Teve um desgaste muito grande pela característica dele, de ser um jogador de ações de alta intensidade dentro de cada partida. É uma questão só de controle de carga de treinamento. Como era um treinamento de véspera, um treinamento mais pautado na bola parada, nós preservamos o atleta, mas ele treinou normalmente a semana toda, só hoje foi preservado. O Israel também foi preservado do treinamento de hoje para que a gente tenha eles 100% no jogo de amanhã", explicou.

Santa Cruz na Série D

Com seis pontos em dois jogos, o Santa Cruz lidera o Grupo C da Série D. Após o duelo contra o Santa Cruz-RN, a equipe coral volta a campo na segunda-feira (12), às 20h, contra o América-RN, no estádio do Arruda.

Veja também