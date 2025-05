A- A+

Santa Cruz Santa Cruz empata fora de casa e mantém invencibilidade na Série D Pernambucanos ficaram na bronca com a arbitragem, com o gramado e com o horário do jogo

Na luta para manter a boa fase e continuar sonhando com o acesso à terceira divisão, o Santa Cruz empatou contra o Santa Cruz/RN, fora de casa, por 0 a 0, pela terceira rodada da Série D.

O duelo aconteceu no Estádio Nazarenão, em Goianinha, Rio Grande do Norte, às 15h.

O Tricolor do Arruda jogou até melhor que o seu xará potiguar, porém não conseguiu tirar o zero do marcador.

Os pernambucanos, aliás, ficaram na bronca com a arbitragem com um possível lance de pênalti não marcado, no começo do primeiro tempo.

A equipe também ficou na bronca com as condições do gramado e com o horário da partida, que proporcionou uma temperatura de 31º C durante a partida.

Com o resultado, o Tricolor do Arruda segue na primeira colocação do Grupo A3, com sete pontos, e mantém a liderança do torneio. O rival potiguar subiu para o quarto lugar, com quatro pontos.

O próximo compromisso do Santa Cruz será diante do América-RN, no Arruda, na próxima sexta-feira (9).

O jogo



Sob um forte calor de 31º C e um gramado com qualidade ruim, enganou-se quem pensou que o Santa Cruz se intimidaria perante o seu xará potiguar. Marcelo Cabo promoveu mudanças no time principal Tricolor pernambucano, indo para a partida com três zagueiros, cinco jogadores no meio-campo e dois no ataque.

E surtiu efeito. Com um controle maior das ações, a Cobra Coral teve a primeira chance aos sete minutos. Thiago Galhardo recebeu lançamento em profundidade e cruzou para Thiaguinho. A bola, no entanto, acabou sendo interceptada pelo goleiro Pedro Henz.

Dois minutos depois, surgiu a primeira polêmica no jogo. Thiaguinho sofreu um carrinho de Eduardo Brito dentro da área. Os jogadores da Tricolor pernambucano pediram pênalti, mas o árbitro Raimundo Rodrigues considerou o lance normal e deu sequência à partida.

#SérieD | Thiaguinho recebeu a bola e partiu pra dentro da área. Foi derrubado, mas o juiz não marcou nada. O que acharam? ‍ pic.twitter.com/paB2EpwC5s — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 3, 2025

A polêmica não impediu o ímpeto do Santa Cruz, que aos 10 minutos, assustou o Tricolor de Natal. Israel arriscou um chute de perna esquerda no ângulo do goleiro. A finalização exigiu uma grande defesa do arqueiro, que mandou a bola para escanteio.

Aos 16, foi a vez do Santa Cruz de Natal responder. Felipe Cruz recebeu boa bola nas costas da defesa dos pernambucanos e acionou Felipinho. O atacante, no entanto, finalizou fraco e a bola ficou tranquila para Felipe Alves.

A partir daí, o jogo diminuiu de ritmo. As duas equipes não conseguiram mais assustar os goleiros adversários durante toda a primeira etapa.

Apesar disso, o Tricolor pernambucano ainda conseguiu ser superior, dominando o meio-campo, impedindo os mandantes de criarem jogadas efetivas e chegando algumas vezes ao ataque, principalmente pelos lados do campo, mas sem chances claras.

Segundo tempo



A segunda etapa da partida começou diferente do que foi a primeira: com o Santa Cruz de Natal tendo a primeira boa chance. Logo aos dois minutos, em um cochilo da defesa pernambucana, Felipinho entrou na área, limpou a marcação e arriscou. A bola, no entanto, desviou em William Alves e saiu para escanteio.

A resposta da Cobra Coral veio três minutos depois. Assim como no primeiro tempo, Israel foi o responsável por assustar os potiguares. O lateral, que estava jogando de ala, limpou a marcação com a canhota e chutou de perna direita. A bola passou raspando pela meta adversária.

Aos 14 minutos, Marcelo Cabo promoveu as duas primeiras substituições do Santa Cruz. Saíram Gabriel Galhardo, que fazia bom jogo, e Thiaguinho para as entradas de Willian Jr. e Geovany, respectivamente.

Aos 25, foi a vez de Thiago Galhardo tentar sua primeira finalização. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o atacante, que dominou com a direita e girou batendo com a esquerda. A bola, no entanto, acabou batendo em Guizão e a sobra ficou com a equipe potiguar.

Aos 29, Matheus Vinícius quase cometeu uma lambança. O defensor recuou errado e Felipe Alves, atento ao lance, chega antes de Diego Costa para afastar o perigo.

Aos 38, o Santa Cruz voltou a arriscar novamente. Willian Jr. tocou por cima para Geovany, a defesa do Tricolor de Natal se atrapalhou e o atacante da Cobra Coral quase consegue aproveitar. Eduardo Brito chegou preciso na hora para afastar o perigo.

Ficha Técnica

Santa Cruz/RN 0

Pedro Henz; Einstein (Matheus Bambu), Guizão, Eduardo Brito e Felipe Cruz (Wesley); Raniery, Pedro Teixeira, e Thálisson (Zé Vitor); Felipinho (Gustavinho), Diego Costa e Hudson Dias (David Lopes). Técnico: Eugênio Gomes

Santa Cruz/PE 0

Felipe Alves; Eurico, William Alves e Matheus Vinícius; Israel, Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Willian Jr), Pedro Favela (Lucas Bessa) e Rodrigues (David Cabeça); Thiaguinho (Geovany) e Thiago Galhardo (Eduardo Tanque). Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Nazarenão (Goianinha/RN)

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Assistentes: João Henrique Queiroz e Everton Muller (ambos RN)

Cartões amarelos: Einstein e Zé Vitor (Santa Cruz/RN)



