Tricolor Santa Cruz: Willian Jr. exalta liderança na Série D e celebra presença da torcida contra Central O meia também criticou o gramado do Lacerdão, mas ressaltou que o grupo está focado no confronto do fim de semana

Depois da vitória por 2x1 sobre o América-RN no Arruda, o Santa Cruz volta as atenções para o próximo desafio na Série D do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor enfrenta o Central neste domingo (18), no estádio Lacerdão, em Caruaru, buscando manter a liderança isolada do Grupo A3 e seguir na boa sequência de resultados.

Titular na última partida, o meia Willian Jr., camisa 10 da equipe coral, comentou nesta quarta-feira (14) sobre a preparação para o confronto diante da Patativa. O jogador destacou o foco do elenco e a dificuldade esperada no duelo.

"Sabemos que todos os confrontos são muito difíceis. Ganhamos a última partida, mas o foco é sempre no próximo, que agora é o Central. A gente já vem trabalhando em prol do jogo, forma tática, vídeos e tal, porque sabemos que a Série D não tem confrontos fáceis. Já estamos trabalhando muito focados nesse próximo confronto do fim de semana", afirmou.

Um dos temas abordados pelo atleta durante a coletiva foi a condição do gramado do Lacerdão, alvo frequente de críticas por não oferecer boas condições de jogo.

"Sabemos que alguns gramados não nos ajudam muito, porque nosso time é um time de posse de bola, que impõe nosso ritmo", disse Willian.

Objetivo: manter a liderança

Com 10 pontos somados em quatro rodadas, o Santa Cruz lidera o grupo com vantagem, mas Willian Jr. reforçou a necessidade de ampliar a diferença na tabela e manter o desempenho.

"Em questão do jogo, nós estamos na liderança, mas só que a diferença de pontos é pequena. Nós queremos nos manter em primeiro na tabela, ter essa distância maior. Então, assim, eu creio que com a torcida e com nosso empenho, a gente vai conseguir esses três pontos fora de casa", projetou.

"Querendo ou não, quem está ali em cima, na ponta da tabela, se torna um alvo. Todos os clubes querem jogar com o Santa Cruz, porque, querendo ou não, o Santa Cruz é uma grande vitrine, um grande clube", completou.

Torcida garantida no Lacerdão

Nesta quarta, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro de Carvalho, confirmou a presença da torcida do Santa Cruz em Caruaru. A liberação veio mesmo após recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pela adoção de torcida única.

A presença dos tricolores no estádio foi celebrada por William Jr., que ressaltou o impacto positivo da torcida no desempenho da equipe.

"É muito importante para nós, porque a nossa torcida tem feito a diferença. Seja dentro de casa, seja fora, todos os jogos pareciam que estávamos em casa. A gente estava acompanhando isso, torcendo muito para que tenha sido liberado. A nossa torcida é um fator muito importante", concluiu.

