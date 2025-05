A- A+

Santa Cruz Israel leva 3º cartão amarelo e desfalca Santa Cruz contra o Sousa; outros três estão pendurado Com a suspensão do lateral, Toty deverá assumir a vaga no próximo duelo pela Série D

O Santa Cruz terá um desfalque importante para o jogo contra o Sousa, válido pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Israel, destaque da equipe na competição com dois gols marcados, foi advertido com o terceiro cartão amarelo na partida contra o Central, no último domingo (19), e está suspenso.

O jogador já havia sido advertido contra o Horizonte e contra o América-RN, ambos os jogos disputados no Arruda. Com isso, o técnico Marcelo Cabo deverá acionar Toty para ocupar a vaga na lateral. O jogador, que voltou recentemente de lesão, entrou no segundo tempo na partida contra a Patativa e deve ganhar a titularidade.

O lateral Yuri Ferraz também pode assumir a vaga. Ele foi elogiado pelo técnico tricolor e utilizado no segundo tempo contra o América-RN.

Pendurados

Além do desfalque de Israel, outros três jogadores da Cobra Coral estão pendurados. Os volantes Gabriel Galhardo e Pedro Favela, e o zagueiro Matheus Vinícios já foram advertidos com dois cartões amarelos cada e correm risco de suspensão caso recebam o terceiro.

A tendência é que Marcelo Cabo promova algumas alterações no elenco para evitar a perda de peças importantes.

Santa Cruz na Série D

Com 13 pontos, o Santa Cruz é o líder isolado do Grupo A3 da Série D. A Cobra Coral volta a campo no próximo domingo (25) para enfrentar o Sousa, às 16h30, no estádio Marizão, na Paraíba.

