Tricolor do Arruda Santa Cruz: com foco na liderança geral da Série D, Geovany projeta jogo difícil contra o Sousa-PB Tricolor vive semana de preparação para encarar um dos adversários mais duros da competição

O Santa Cruz segue sua preparação para enfrentar o Sousa neste domingo (25), às 16h30, no interior paraibano, pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Líder do Grupo A3 com 13 pontos, o Tricolor quer manter a sequência de vitórias e se aproximar da liderança geral da competição - que conta com 64 equipes - o que pode, futuramente, permitir à equipe disputar as decisões do mata-mata em casa.

Autor de um golaço que contribuiu com a vitória do Santa diante do Central, por 2x1, no Lacerdão, o atacante Geovany projetou um duelo difícil contra o Sousa, mas ressaltou que a equipe está focada e fará de tudo para sair com o resultado positivo.

“Sabemos que vai ser um jogo difícil. O Sousa é uma grande equipe, atual campeão da Paraíba, mas a gente vem se preparando bem e vamos continuar trabalhando forte para fazermos um grande jogo no domingo e sair com o resultado positivo”, iniciou o ponta, que também valorizou a preparação mental para a partida.

“A preparação já começa no início da semana. Temos que estar mentalmente bem para viajarmos bem, chegar tranquilos e fazer um grande jogo”, pontuou.

O atacante também lamentou o desfalque do lateral-direito Israel, que vem se destacando e se figura como uma das peças mais importantes do elenco nesta temporada.

“O professor Marcelo Cabo vem passando o trabalho que vamos fazer e vamos nos preparando para o jogo. O Israel é um grande desfalque, mas temos bons laterais-direitos, o Toty e o Yuri, e eles vão nos ajudar”, ressaltou.

Torcida

Com boa presença de público nos jogos como visitante - contra Treze-PB, Santa Cruz/RN e Central - o atacante comentou sobre a importância do apoio da torcida e prometeu retribuir dentro de campo.

“Foi como se estivéssemos no Arruda. Sabemos que a torcida do Santa Cruz é muito apaixonada, e isso é uma motivação a mais para nós. Eles apoiam a gente sempre, e ficamos muito felizes com a torcida sempre apoiando e a gente retribuindo para eles dentro de campo”, disse.

