Santa Cruz terá dois desfalques importantes contra o Ferroviário; Israel deve reforçar elenco

O Santa Cruz terá dois desfalques importantes para o jogo contra o Ferroviário, no próximo domingo (1º), no Arruda, pela Série D. Advertidos com o terceiro cartão amarelo, os volantes Gabriel Galhardo e Pedro Favela cumprirão suspensão na próxima rodada. Com isso, o técnico Marcelo Cabo deverá propor algumas alterações na formação inicial, o que, para ele, não é motivo de preocupação.

“Isso não me preocupa de forma nenhuma. Eu tenho o Jonatas Paulista, que entrou muito bem, e o Bessa, que vem subindo de produção nos treinamentos. Então, vou ter dois volantes para jogar e um no banco. Temos outras situações que podemos usar, com certa improvisação, embora eu particularmente não goste muito de improvisar. Mas isso começa a mostrar a força do elenco do Santa Cruz”, pontuou o treinador.

Para a posição, o Tricolor conta com Wagner Balotelli, que é titular, Lucas Bessa e Jonatas Paulista -- que foi acionado no segundo tempo da vitória por 1x0 sobre o Sousa, no último domingo (25), no interior paraibano.

“Uma das razões de eu ter colocado o Jonatas foi a questão do cartão. O adversário tinha muitas transições e precisava de cobertura das linhas diagonais, além de preservar o Pedro. Mas tive que arriscar com o Pedro porque não queria improvisar e deu certo, mas ele tomou o amarelo”, disse.

Reforços

Apesar da baixa de dois jogadores, a Cobra Coral poderá contar com o retorno de dois nomes fundamentais para uma temporada sólida até aqui.

O lateral-direito Israel, que cumpriu suspensão automática contra o Sousa-PB, estará à disposição do técnico Marcelo Cabo para a próxima partida. Poupado por sentir um incômodo muscular, o atacante Thiago Galhardo será reavaliado durante a semana e poderá voltar aos gramados.

Próximo jogo

Pela sétima rodada da Série D, o Santa Cruz recebe o Ferroviário no próximo domingo, às 17h, no estádio do Arruda. Com 16 pontos, o Tricolor é líder isolado do Grupo A3, com seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o América-RN.





