Torcida Santa Cruz divulga parcial com mais de 8 mil ingressos vendidos para confronto contra o Ferroviário Cobra Coral recebe o Tubarão neste domingo (1º), às 17h, no estádio do Arruda

Embalado pela vitória sobre o Sousa na última rodada, o Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (29), uma parcial de 8.500 ingressos vendidos antecipadamente para o duelo contra o Ferroviário, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A partida será disputada neste domingo (1º), às 17h, no estádio do Arruda.

Já somos mais de 8 MIL torcedores confirmados para apoiar o Mais Querido no domingo, contra o Ferroviário!



O Arruda vai pulsar mais uma vez! ️



️ Público geral: https://t.co/dLHncNYmQ8



️ Check-in: https://t.co/0jG19st6iK pic.twitter.com/nGrl5wPAHF — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 29, 2025

Ingressos

As vendas começaram na noite da quarta-feira (28), com valores variando entre R$ 30 e R$ 120. O clube lembra que, neste jogo, já estará funcionando o sistema de biometria facial para entrada no estádio.

No entanto, por enquanto, o acesso será híbrido, também permitindo a entrada com QRCode. A partir do duelo contra o Sousa, no dia 14 de junho, a entrada no Arruda será exclusivamente por biometria facial.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma FutebolCard.

Confira os valores para Santa Cruz x Ferroviário:

Arquibancada Inferior: R$ 60 / R$ 30

Arquibancada Superior: R$ 30

Sociais: R$ 30

Cadeiras e camarotes: R$ 120 (proprietário não sócio) / R$ 60 (proprietário sócio).

