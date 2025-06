A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia medidas para melhorar acesso ao Arruda após falhas contra o Ferroviário; confira Medidas visam reduzir filas e tumultos após problemas registrados na última partida; Tricolor espera melhorar experiência do torcedor com reforço na sinalização, orientadores e atrações dentro do estádio

O Santa Cruz tem uma das maiores médias de público entre os clubes do futebol brasileiro em competições oficiais. Apenas em jogos como mandante, o Tricolor já levou mais de 240 mil torcedores ao estádio, alcançando uma média de 24.046 pagantes por partida - número superior ao de muitos clubes da Série A e atrás apenas de gigantes como Corinthians, Flamengo, São Paulo e Palmeiras.

No entanto, o grande volume de torcedores tem sido proporcional à quantidade de problemas enfrentados na hora de acessar o Arruda. Em boa parte das partidas realizadas no estádio, tricolores relatam dificuldades logísticas, especialmente no que diz respeito à organização das filas.

Na vitória sobre o Ferroviário, no último domingo (1º), os transtornos ganharam proporções ainda maiores. Uma falha nas catracas de biometria facial causou tumulto nos acessos, e muitos torcedores só conseguiram entrar no estádio com a bola já rolando.

Torcedores do Santa Cruz enfrentam problemas para acessar o estádio. Foto: Reprodução

Diante da repercussão, o Santa Cruz anunciou, na tarde desta terça-feira (3), uma série de medidas para mitigar os problemas enfrentados e melhorar a experiência do público já a partir do próximo jogo em casa, contra o Sousa, no dia 15 de junho.

Segundo o clube, as ações foram definidas após uma reunião com os responsáveis pela operação dos jogos, com foco nos principais gargalos logísticos - especialmente nos portões 7 e 10.

De acordo com a nota oficial, houve um “acúmulo de torcedores próximos aos sensores de biometria facial, causando erro na identificação e consequente perda de tempo para correções de leitura em duplicidade”.

O clube também informou que algumas pessoas tentaram acessar o estádio com ingressos falsos ou apenas com o cadastro da biometria facial, sem a realização prévia do check-in. Danos a algumas catracas também foram registrados.

Para solucionar os problemas, o Santa Cruz adotará as seguintes medidas:

- Contratação de orientadores para auxiliar o fluxo de torcedores em todos os portões;

- Implantação de novas sinalizações nos acessos ao estádio;

- Criação de bolsões e balizamento para organizar o fluxo de entrada.

Além das ações operacionais, o clube pretende incentivar que o torcedor chegue mais cedo ao estádio. Para isso, irá promover shows nas áreas internas e oferecer promoções em bebidas e alimentos durante o pré-jogo.

Biometria facial será obrigatória



O Santa Cruz reforçou ainda que, a partir do duelo contra o Sousa, o acesso ao Arruda será feito exclusivamente por meio da biometria facial.

Os torcedores devem realizar o cadastro prévio, obrigatório para a liberação de entrada. As instruções estão disponíveis no site oficial do clube.

Confira a nota do Santa Cruz na íntegra:

"Diante das dificuldades enfrentadas por torcedores para acessar o estádio do Arruda no jogo teste da biometria facial (domingo 1/6), o Santa Cruz FC realizou reunião com todos os envolvidos na operação do jogo com o Ferroviário para identificar os principais problemas ocorridos, principalmente nos portões 7 e 10.

Houve um acúmulo de muitos torcedores próximos aos sensores de biometria facial, causando erro na identificação e consequente perda de tempo para corrigir a leitura em duplicidade. O sistema também bloqueou ingressos falsos e muitos torcedores que tentaram entrar apenas com cadastro da biometria facial sem check-in de sócio ou compra de ingresso. Houve ainda uma concentração de acesso próximo ao início do jogo. Com registro inclusive de tumulto, invasão e dano a algumas catracas.

Para aprimorar o atendimento ao torcedor e facilitar o acesso ao estádio a partir do próximo jogo, algumas medidas já estão sendo preparadas. Orientadores serão contratados para atuação em todos os portões. Nova sinalização será implantada, balizamento para controle do fluxo de torcedores com criação de bolsões. O Santa Cruz também irá promover shows nas áreas internas do estádio no pré-jogo com promoções. Um incentivo para que o torcedor acesse o Arruda mais cedo.

Importante lembrar: todos os torcedores, sejam sócios ou não, precisam realizar o cadastramento da biometria facial urgente. Basta acessar o www.santacruzpe.com.br que um link levará a página para sócio e outra para não sócio. O próximo jogo, por Lei, todos os acessos serão, obrigatoriamente, feitos via biometria facial."

