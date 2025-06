Thiaguinho celebra boa fase no Santa Cruz e revela busca por artilharia na Série D

A- A+

De volta à boa fase, o atacante Thiaguinho voltou a balançar as redes com a camisa do Santa Cruz e foi peça fundamental na vitória por 3x1 sobre o Ferroviário, no estádio do Arruda, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Autor de dois dos três gols marcados pela Cobra Coral na partida, o jogador celebrou o bom momento vivido na temporada.

“Estou bastante feliz de voltar a marcar aqui no Arruda, com a camisa do Santa Cruz. Mais feliz ainda diante da nossa torcida”, celebrou.

Apesar do placar com dois gols de vantagem, o duelo contra o Ferroviário exigiu esforço. A equipe cearense foi competitiva durante os 90 minutos, com marcação forte e bloqueando as principais investidas do Tricolor. Ainda assim, segundo Thiaguinho, o Santa Cruz soube controlar bem o jogo e garantir o resultado positivo.

“Sabíamos que seria um jogo difícil. O adversário é uma equipe qualificada. Mas nossa equipe treinou bem durante a semana, estudando eles, e graças a Deus o resultado veio”, pontuou.

O atacante também já projeta o reencontro com o Ferroviário, marcado para o próximo domingo (8), pela oitava rodada, que abre o returno da fase de grupos.

“Será mais fácil, porque viemos de uma vitória em cima deles. O professor já tem os vídeos para passar para nós e começarmos a estudar, para ir em busca dessa vitória fora de casa”, afirmou.

Com os dois gols marcados, Thiaguinho atingiu um marco pessoal. Ele se isolou como maior artilheiro do Santa Cruz na temporada 2025 e vive, até aqui, a melhor temporada goleadora da carreira.

Em 2020, o jogador também marcou nove gols, mas precisou de 29 partidas e três clubes diferentes - Jacuipense, ABC e Vila Nova - para alcançar o número. Com a camisa coral, ele chegou à marca em apenas 19 jogos.

Embalado, o atacante revelou que mira agora voos ainda mais altos, como a artilharia da Série D. “Vou me esforçar bastante durante o dia a dia, nos nossos treinamentos, como venho sempre fazendo para o resultado vir diante dos jogos”.

Santa Cruz na Série D

Líder isolado do Grupo A3, com 19 pontos, o Santa Cruz volta a campo neste domingo (8), às 17h30, para encarar novamente o Ferroviário. Desta vez, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela oitava rodada da Série D.

