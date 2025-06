Passado período de folga, Santa Cruz retorna visando garantir classificação na Série D

A- A+

Após três dias de folga, o Santa Cruz retorna aos trabalhos nesta quinta-feira (19). Por conta do adiamento da 9ª rodada, devido os festejos juninos, a Cobra Coral terá dez dias de preparação para iniciar a reta final da primeira fase da Série D, restando apenas cinco partidas.

O próximo duelo do Tricolor do Arruda será diante do Central, em mais um clássico local, no dia 29 de junho, no Arruda. O Santa precisa de apenas um empate para alcançar a ‘meta dos 23 pontos’, que historicamente é o suficiente para garantir uma vaga no mata-mata.

Um dos maiores beneficiados com a parada junina foi o atacante Renato, recém-contratado. Já regularizado, o atleta não esteve relacionado contra o Sousa por conta do condicionamento físico. Com os dez dias de treinos, a expectativa é que o jogador já esteja à disposição de Marcelo Cabo.

Renato, atacante do Santa Cruz, deve recebe a primeira relação diante do Central - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O momento nas Repúblicas Independentes do Arruda é de confiança. Com a vitória por 2x0 diante do Sousa, no último final de semana, o Santa assumiu o posto da melhor classificação geral entre os 64 participantes.

O retrospecto de momento são de sete vitórias, um empate e apenas uma derrota no campeonato, com 16 marcados e apenas seis sofridos. Dessa forma, está entre os cinco melhores times ofensivamente, ao mesmo tempo que figura entre as dez melhores defesas.

Contudo, o momento do Central não é ruim, também chegando embalado e prometendo impor dificuldades. A equipe Patativa vem de quatro jogos de invencibilidade e acabou por assumir a vice-liderança do Grupo A3.



Veja também