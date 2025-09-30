A- A+

Missão Para ficar com título, Santa Cruz precisa de feito que não acontece há sete meses Após perder para o Barra, na Arena de Pernambuco, Tricolor terá que reverter resultado em Itajaí, no próximo sábado (4)

Depois de largar atrás na final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz terá que correr atrás do prejuízo para ficar com a taça da competição. Além de ter que buscar um fato inédito na história da divisão, o Tricolor terá que repetir algo que só foi feito uma única vez nesta temporada: vencer por dois ou mais gols de diferença fora de casa.

A partida contra o Barra-SC, no sábado (4), às 16h, em Itajaí, será a 17ª do Tricolor na condição de visitante em 2025. Ao todo, foram cinco resultados positivos, mas apenas contra o Jaguar, em fevereiro, o placar seria suficiente para que a Cobra Coral ficasse com o título no próximo final de semana. Na Arena de Pernambuco, goleada por 4x0.

Além desta vitória, o Santa Cruz venceu fora de casa Treze, Sousa e Maranhão, por 1x0, e Central, por 2x1. Todos pela Série D. Se bater o Barra por um gol de vantagem, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Longe de casa na Quarta Divisão, foram 11 jogos, e o clube soma ainda quatro empates e três derrotas. Um aproveitamento pouco acima dos 48%.

No acumulado da temporada, o desempenho fora de casa cai para 43,7%. Em 16 compromissos, além dos cinco triunfos citados, o Santa empatou em seis oportunidades e saiu de campo derrotado em cinco ocasiões.

Veja também