Futebol Pernambucano Santa Cruz se reapresenta no Arruda para pré-temporada de 2026 Nesta terça-feira (25), atletas realizam exames médicos no clube

O Santa Cruz já deu início ao ano de 2026. Nesta terça-feira (25), a partir das 9h, o Tricolor do Arruda se reapresenta no Arruda para dar o primeiro passo na pré-temporada, com os atletas realizando exames médicos.

Com a meta de contar com cerca de 30 atletas no elenco, a expectativa é por conhecer possíveis caras novas. Ao menos seis jogadores já tiveram seus pré-contratos revelados, são eles: volante Andrey, ex-Vasco; zagueiro Ianson e lateral Alex Ruan, ex-Brusque; goleiro Gabriel Souza, do Bahia; lateral Pedro Costa, do Remo; e o meia Patrick Allan, ex-Náutico.

Entre os nomes especulados, alguns esperavam o encerramento da Série B para ter novas atualizações, como o atacante Robinho, do Botafogo-SP, que defendeu o clube em 2018 e pode ter uma segunda passagem. Outra possível novidade é o atacante Vitinho, que vem sendo negociado com o Bahia.

Saídas

Os olhares não estarão voltados apenas quem estiver chegando, mas também permanecerão atentos às possíveis ausências. Dois dos maiores salários do elenco, o atacante Thiago Galhardo - com contrato até fim de 2026 - e o goleiro Felipe Alves - até fim de 2029 - são nomes que dentro dos bastidores não são vistos como certos na próxima temporada.

O clube também segue procurando solução para jogadores que não planeja utilizar. Após os empréstimos de Thiaguinho e Jonatas Paulista, o Santa segue em negociações para ceder os meias João Pedro e Matheus Melo.

Além da apresentação dos atletas, o dia também contará com uma coletiva de imprensa envolvendo as principais lideranças do futebol tricolor: o CEO Pedro Henriques, o diretor-executivo Harlei Menezes e o treinador Marcelo Cabo.

SAF

Na última segunda-feira (24), o Santa Cruz fez uma transmissão para explicar os principais pontos da negociação do clube com a Cobra Coral Participações S.A.

A apresentação ocorreu seis dias antes da Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios, que votará, no domingo (30), sobre a aprovação ou não da venda de 90% das ações do Santa Cruz para a SAF coral.



