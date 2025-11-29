A- A+

Futebol Santa Cruz vota implementação da SAF neste domingo (30), em Assembleia Geral Extraordinária Votação será realizada neste das 8h às 17h, na sede social do clube

Depois do jogo do acesso à Série C, o Santa Cruz viverá neste domingo (30), talvez o seu momento mais importante no ano de 2025: a votação que poderá autorizar a implementação da SAF e alteração do estatuto social do clube, por meio da Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios (AGE).

O processo acontecerá na sede social do Santa Cruz- rampa da Rua das Moças, portões 2A e 2B -, no Arruda, das 8h às 17h. A assembleia será realizada de forma exclusivamente presencial.

Assim como foi divulgado pelo clube, pontualmente às 8h, será realizada a primeira convocação, sendo necessária a presença de dois terços do total de sócios do clube para ser aberta. Em seguida, às 9h, será feita outra convocação, essa podendo ser iniciada com qualquer número de sócios presentes.

A participação será reservada aos sócios em situação regular e com direito a voto, conforme lista que foi divulgada na última sexta-feira (28). Em resumo, 2812 torcedores estão aptos a votar.

Lembrando que de acordo com o estatuto do clube, para que qualquer alteração estatutária seja produzida é necessário o quórum mínimo de um quinto da totalidade dos sócios aptos para participação na Assembleia Geral, ou seja, cerca de 563 pessoas.

Protocolos

A votação dos sócios é basicamente o último estágio antes da aprovação da SAF, ainda que a AGE também tenha o poder de veto da proposta de vender 90% das ações do clube.

Se a proposta for aceita pelo corpo de sócios, o clube tem até cinco dias após a aprovação para convocar uma nova reunião no Conselho Deliberativo (CD) para ratificar a operação. Esse novo processo terá até oito dias úteis de sua convocação.

Ocorrendo a sinalização positiva do CD, o clube terá até cinco dias para entrar com o protocolo nos autos do processo da Recuperação Judicial.



