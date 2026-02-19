Fim de jejum, briga por título e Nordestão: o que está em jogo para o Santa na semifinal do Estadual

A- A+

Prestes a enfrentar o Náutico pelo duelo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, nos Aflitos, o Santa Cruz pode, caso elimine o Timbu, atingir três metas importantes na temporada: acabar com um jejum diante do rival, voltar a disputar uma final estadual após seis anos e garantir vaga na Copa do Nordeste em 2027.





Jejum



O Santa Cruz não vence o Náutico desde 1º de março de 2020, quando derrotou o rival por 2x0, no Arruda, pelo Estadual. De lá para cá, quase seis anos se passaram e uma nova notícia de um triunfo coral em cima dos alvirrubros nunca mais aconteceu



Foram dez jogos ao todo no período, com seis vitórias do Náutico e quatro empates. Dos resultados de igualdade, em um deles ao menos o Tricolor saiu feliz. Pelo Pernambucano 2020, a Cobra Coral eliminou o Timbu por 7x6 nas penalidades após 0x0 em tempo normal, pelas semifinais do Pernambucano.



Neste ano, porém, um empate em nada servirá ao Santa. Afinal, o Tricolor perdeu por 1x0, na ida, na Arena de Pernambuco. Para avançar de fase, o clube precisa ganhar por pelo menos um gol de diferença e, posteriormente, superar o rival nas penalidades. Um triunfo por margem maior garante lugar direto na decisão.



Eliminar o Náutico também fará com que o Santa chegue à final do Pernambucano. Algo que não acontece desde 2020, quando o clube encarou o Salgueiro na decisão e foi superado, ficando com o vice-campeonato.



A última vez que o Santa Cruz foi campeão estadual foi em 2016, ao derrotar o Sport na decisão. Se não ganhar o torneio neste ano, o Tricolor vai alcançar seu maior jejum de conquistas da história, superando os períodos de 1959-1969 e 1995-2005.



Nordestão



Estar presente na final do Pernambucano garantirá ao Santa Cruz vaga na Copa do Nordeste 2027. O clube não disputa a competição desde 2024, ficando fora da edição do ano passado e também ausente da que começará em março. O Tricolor foi campeão do Nordestão em 2016, superando o Campinense na decisão.

