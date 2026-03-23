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Futebol Pernambucano Santa Cruz promete novidades da implementação da SAF nos próximos dias Direção coral esteve reunida com o elenco tricolor nesta segunda-feira (23)

O Santa Cruz deve apresentar novidades sobre a implementação da SAF em breve. Foi assim que declarou o clube em publicação, nesta segunda-feira (23), em seus canais oficiais de comunicação.

No início dos trabalhos da semana, os nomes que comandam o futebol do clube, o presidente executivo, Bruno Rodrigues, o CEO do clube, Pedro Henriques, e o diretor-executivo de futebol, Alex Brasil, estiveram reunidos com o elenco.

Conforme divulgou a comunicação do Santa, a conversa tratou dos objetivos do clube na disputa da Série C, além das boas-vindas dadas aos novos jogadores, contratados nas últimas semanas.

Contudo, o que mais chamou atenção foi a afirmação que um dos temas abordado foi sobre a implementação da SAF, reiterando que o assunto será confirmado nos próximos dias. Durante as últimas semanas, informações de bastidores dão conta que os investidores da Cobra Coral Participações S/A podem vender suas cotas para um novo grupo.

Esses novos agentes, além de adquirir os 90% de ações do futebol do Santa Cruz, também ficariam responsáveis por dar seguimento ao plano de pagamento de credores, homologar o os acordos de Recuperação Judicial e confirmar a aquisição das ações do clube em leilão. Ou seja, o processo não será reiniciado, mas conduzido por outros nomes.

Elenco

Desde o fim da participação do Santa Cruz no Estadual, o Tricolor produziu dez contratações. Desses, dois já estrearam na eliminação da segunda fase da Copa do Brasil: os atacantes Eron e Marquinhos.

Na sequência, mais oito chegadas foram confirmadas pelo clube: o meia Régis; os volantes Silva e Léo Costa; os atacantes Tiago Marques e Ronald; os laterais Zé Mário e Thiago Ennes; e o zagueiro Edson Miranda.

O goleiro Thiago Coelho, ex-Ponte Preta, também poderá ser confirmado em breve no clube. O limite da janela de transferências para a Série C será até a próxima sexta-feira (27).

O primeiro jogo do Santa Cruz na Terceira Divisão está marcado para o dia 6 de abril, uma segunda-feira, às 20h, diante do Itabaiana-SE. O clube segue trabalhando em reformas no Arruda para que a partida já seja efetuada na casa tricolor.



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