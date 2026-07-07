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Santa Cruz Santa Cruz tem mais de 75% de chance de avançar à segunda fase da Série C Estatisticamente, a chance de rebaixamento já é praticamente zero

Com a vitória por 1x0 no último sábado (04) diante do Ituano, o Santa Cruz alcançou 77.7% de probabilidade de classificação à segunda fase da Série C. Restando apenas seis rodadas, o Tricolor é o quarto colocado com 21 pontos.

Seguindo a média histórica das duas últimas edições, precisaria de mais seis ou sete pontos para se garantir no G8. Contudo, a média de pontuação da atual Série C vem sendo acima dos últimos anos, o que deve puxar a pontuação mínima para cima, algo próximo dos 30 pontos.

Conforme o site Chance de Gol, a soma de 28 pontos traz uma probabilidade entre 60 a 50% de classificação e os 30 pontos tem uma chance de aproximadamente 99%.

Em 2025, o Floresta fechou o G8 com 27 pontos conquistados, enquanto o Remo avançou com 26 pontos em 2024 e arrancou para o acesso daquele ano.

Lembrando que o roteiro restante está bem dividido: serão três jogos como mandante e três como visitante. Caso faça o dever de casa e conquiste esses nove pontos, o Santa chega aos 30 pontos e avança.

O próximo confronto do Santa será contra o Barra, no próximo domingo (12), fora de casa, às 11h. O confronto é a reedição da final da Série D de 2025, em que o catarinenses levaram a melhor. Mas dessa vez, o Tricolor está melhor classificado e vive melhor fase, vencendo três dos últimos quatro jogos.



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